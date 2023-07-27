“男儿王”踩四寸半高跟鞋 李国煌与20变装皇后斗艳

泰国合艾扮演“男儿王”踩四寸半高跟鞋当歌后，李国煌戏言：膝盖差点要裂开！

因剧情需要，国煌还得与近20名泰国变装皇后“争妍斗艳”，问起姿色，他举白旗投降：“人家皮肤又白又好看，比我美得多。”

本报日前曾报道，李国煌在合艾为《男儿王2》彩排一场群殴戏时，在椅子“丢来丢去”混乱期间，他的左手腕不慎被椅子的尖角割到手，血流不止，之后去医院打针、包扎伤口，当时他向记者透露：“伤口不长，只是割得比较深。”

记者再次联系上国煌时，他已完成群殴戏，问候伤势，国煌表示“OK啦，伤口未完全复原，拍的时候还是要小心。”

问起《男儿王2》较之第一部有什么不同，国煌表示《男2》有七八场追逐戏、动作戏码比较多，但对他来说，最辛苦的还是要扮女人唱歌跳舞。

“这一次扮‘男儿王’穿的高鞋是四寸半，站久了感觉膝盖都要裂开！（你本来就长得高，为什么还穿那么高的高跟鞋？）因为站在舞台上更要‘高人一等’。”

编剧赖宇涵戏言，《男2》排场更大更夸张更搞笑，但同时也更催泪，全片有很多泰国风土民情尽显观众眼帘。

飞泰国实景拍摄，免不了邀请泰国变装皇后出镜添光，国煌说，为数近20人，但见到美艳本尊“自惭形秽”，未敢较量，国煌、宇涵加上傻豹陈俊权三个本土“男儿王”，跟泰国变装皇后斗“女人味”，真的只能靠边站。