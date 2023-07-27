参加歌唱比赛不在乎输赢 黄姿宁磨练华语为动力

10岁爱女黄姿宁首次参加歌唱竞技节目《游走的歌王》，音乐人黄韵仁笑说：“赢不赢不要紧，希望磨练她的华语！”

才华横溢的姿宁小小年纪已懂得弹奏多种乐器，包括弹吉他、弹贝斯、电子键盘、打鼓等，她曾参与街头表演，表现活跃，也不怯场，所以当《游走的歌王》一开放报名，周遭朋友很自然就问韵仁有没有让小姿宁参加、连学校老师也好奇姿宁会否参加歌唱比赛竞技。

“姿宁最害怕比赛时要讲华语，我偏偏叫她（姿宁）去自我挑战，参加歌唱比赛，不管有没有赢，华语有进步就可以！”

姿宁能写华语、能读，只是对华语词汇的意思不甚了了，以华语交谈的能力较弱，说起华语“一块一块”，当然，主要也因为没有说华语的环境，就像时下很多新加坡年轻一辈，常以英语沟通、华语因少讲变得生疏。

“我由衷希望音乐能成为她（姿宁）学习华语的推动力！”韵仁笑说，就像当年的他；为了参加比赛，两父女彷如“练功”，一两个月前已磨拳擦掌严阵以待，每天练唱几个小时，韵仁透露：“我给她练10多首华语歌，从60年代至现代流行歌曲都有（选的歌难唱吗？）有一些简单易唱，但我也故意选那些歌词很多的华语歌给她练习，让她从中学习，认识并了解更多华语单字，打开她学习华语的心理障碍，反正要拼就拼到底！”

接下这样的艰难任务，小姿宁有没有抗议？“没有，可能她是个大胆的女孩、也很要‘面子’，她接受挑战。”韵仁语气促狭。

选唱周华健、动力火车的歌

身为专业音乐人，韵仁认为姿宁的音域很广，中低音最好听；记者问起她的参赛优势，韵仁分析：“优势在于年龄，姿宁特色很强，会玩乐器也能写歌，不过说到歌喉，我觉得她可能没有其他参赛选手来得强。”

至于劣势，则是“华语表达能力需要加强”。

看在一个父亲眼里，小姿宁最可取之处是没有得失心，内心最大的对手只是自己，韵仁目测爱女与参赛的哥哥姐姐开心得打成一片，不在乎输赢，心态很好。

姿宁可有欣赏的华语乐坛歌手？韵仁笑说女儿喜欢听周华健、动力火车的歌，“我带她看过很多场演唱会，有时她看一半就不耐烦嚷着要离开，但华健与动力火车的歌，她会特别享受。”在这次《游走的歌王》参赛歌曲中，姿宁也选唱了周华健、动力火车及年轻乐队八三夭台湾乐团的歌曲。

姿宁将在来临的本星期天（30日）下午4时30分于巴耶利峇中心（PLQ Mall）外参与歌唱比赛，记者打趣韵仁，小姿宁的老师与同学会否前往打气捧场，他笑说“还不知道咧！”