杨颖“封神” 网批不够格

（北京讯）杨颖（Angelababy）日前与杨幂、迪丽热巴和赵丽颖获选为“内娱四神”，却遭网民嫌弃所主演的影视作品成绩不济。与此同时，还传出她的粉丝内讧，炮轰工作室、官方应援会和粉丝团管理有问题，惹来“脱粉潮”，内忧外患。

杨颖最近“屏霸”，有两部剧《尘缘》和《暮色心约》同时播映。网民比较她与“内娱四神”的杨幂、赵丽颖和迪丽热巴的演艺成绩，质疑杨颖“封神”的资格，批评她不够格。

“收视女王”杨幂是出演最多人气剧的女演员，当中《三生三世十里桃花》凭逾500亿网播量成剧集之冠。赵丽颖公认演技好也获奖无数，凭《花千骨》和《知否知否应是绿肥红瘦》两度夺得金鹰奖观众喜爱的女演员大奖。四人之中年纪最轻的迪丽热巴则凭《漂亮的李慧珍》在金鹰奖同时摘下最具人气女演员及观众喜爱的女演员，成为双料视后及最年轻金鹰视后。

杨颖最近的两部电视剧是古装的《尘缘》和现代剧《暮色心约》。（互联网）

相比之下，演技一直遭人诟病的杨颖，作品不论是口碑或收视都差强人意。最近的《尘缘》在中国影视评分平台只得4.5分不合格的评分。此外，她参与的《尘缘》和《暮色心约》收视也欠佳，反观迪丽热巴主演的《安乐传》收视报捷。

不过，也有杨颖的粉丝为她打抱不平，认为她在新剧的演技有进步，而且在综艺方面成绩有目共睹，尤其对《奔跑吧》贡献良多。

此外，杨颖的团队内部管理疑出现问题，工作室、官方应援会及粉丝团被大批粉丝炮轰不给力及管治欠佳，导致一股“脱粉潮”。粉丝指工作室对杨颖的剧集宣传不力兼发相迟；官方应援会及粉丝团则内讧，多次有不当言论、私吞礼物及漠视粉丝利益等问题，甚至分裂“粉圈”造成动荡，粉丝要求解散及重组粉丝团。