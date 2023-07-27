江宏杰东京开记者会 怒控福原爱“绑架”

（台北讯）育有两个孩子的江宏杰和福原爱，虽然已离婚两年多，但双方仍有官司纠纷。江宏杰7月27日在日本律师以及台湾律师陪同下，在东京召开国际记者会，采访通知上以英文写道“福原爱遭前夫江宏杰指控涉及‘ABDUCTION’（绑架）”。

他在YouTube直播的记者会上说，在2023年7月20日收到日本法院的裁判结果，内容是法院要求福原爱小姐交付孩子的的命令，希望可以快点跟孩子见面。

江宏杰在记者会上指，福原爱自2022年7月起就断联一年，但日本法院在2023年7月20日判决江宏杰胜诉。因为福原爱未履行法院判决内容，他决定飞到日本举行记者会。

江宏杰在记者会上数度落泪，说：“希望福原小姐配合日本判决。”

江宏杰和福原爱已离婚两年多，但双方仍有官司纠纷。（互联网）

江宏杰的日本律师大渊爱子也公开福原爱私下以传真要他们不要举办记者会的要求。福原爱则发出律师声明：“台湾新竹地方法院承审法官于今（2023）年3月27日上午10点开庭时，当庭谕知不得对外公开讨论本件家事事件内容，本律师吁请江宏杰先生切勿违反法官的要求。”

对此，江宏杰委任的日本律师大渊爱子表示：“我已经调查过了，这完全是别档事，跟这次的控诉是完全不同的事件。台湾的法院绝对不可能针对日本法院判决讲些什么，我想他们正在用另外一件事情混淆。”