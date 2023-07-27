新、马、台影片《五月雪》入选威尼斯影展

由新、马、台三地联合摄制，金马新晋导演张吉安执导的第二部长片《五月雪》，成功入选第80届威尼斯影展平行单元“威尼斯日”国际竞赛，成为该单元唯一的华语电影，并将于9月初在威尼斯举行世界首映。《五》片企划曾在2020年金马创投会议荣获“法国CNC电影奖”，同时也获得新加坡电影委员会（SFC）的东南亚合拍片资助。

马国导演张吉安2020年凭《南巫》夺下金马奖“最佳新导演奖”。（互联网）

这也是继荣获各地影展9大奖项的《南巫》之后，张吉安再次将采集的本土故事，搬上大银幕。参与演员来自新、马、台三地，包括俞宏荣、万芳、蔡宝珠、郑人硕、陈俐杏和王骏等人。

1969年马国种族冲突“五一三事件”搬上银幕

《五》透过一个戏班、两代女人的遭遇，还原当年惊天动地的马国种族冲突历史冤案“五一三事件”的现况。电影叙述1969年的马国，因“五一三事件”一夜血染人寰，许多平民下落不明。《五》摄制队去年上旬到槟城与吉隆坡取景，电影刻画“普长春班”的广州粤剧伶人远渡南洋，扎根马来亚，借着戏班的兴衰，娘惹后裔的家族憾事，以及拿督公的乡野传说，贯穿马来西亚独立到风雨波荡，承载半世纪的景况百味，构筑当地华人的草根故事。

《五月雪》在片中重现当年“五一三事件”血洗电影院的画面。（堂堂映画提供）

全片承袭张吉安独特的东南亚神秘风格，交融历史冤情和马来史话，呈现实幻交错的独特观影感觉。

威尼斯竞赛单元总监盖娅芙乐（Gaia Furrer）赞导演“以独特的手法，尝试重现大马历史上一场至关重要却为人以往的屠杀悲剧”，并表示该片“以大胆的影像和恫人之情节打破了历史的沉默”，让她十分佩服。

张吉安（右）盛赞万芳敬业，一口标准马来腔让人误以为她是马国演员。（堂堂映画提供）

汤兰花出现电影中，悔恨当历史罪人

《五》穿插了台湾电影《负心的人》的精彩片段，“18岁的汤兰花”与“1969年台北车站”片段也都出现在影片中。《五》片在去年8月底正式杀青，而导演也当时也邀请已经息影多年的“原住民之花”汤兰花前去站台。

71岁的汤兰花得知自己53年前的成名作将在电影中出现时，震惊不已，因为她以为大家都已忘了她。

演员郑人硕（左起）、万芳、汤兰花与导演张吉安出席《 五月雪》电影杀青记者会。（堂堂映画提供）

汤兰花在记者会上有感而发，感慨当年观众因她而死。原来，《负》当年在马国上映万人空巷，民众为争睹汤兰花风采涌入戏院，却碰上了“五一三事件”，结果死伤惨重。汤兰花得知“观众因我而死”难过不已，更悔恨自己成了历史罪人。

对于张吉安拍《五》为当年含冤而死的人发声，汤兰花非常感动和感谢，希望让世人重新认识这段历史，愿世界从此和平。