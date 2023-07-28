猫山王中王

Prime Video 已上线

喜剧电影。讲述王金水（李国煌饰）经营岳父留下的榴梿园时，与强势的妻子刘美莲（杨雁雁饰）理念不合，一怒之下离家出走20年。刘美莲独自辛苦经营着榴梿园，含辛茹苦带大三个子女。她想把榴梿园传给下一代，奈何新旧两代经营手法大相径庭，导致家人常处于剑拔弩张的局面。

刘美莲对前来协助榴梿园转亏为盈的王茂山（梁志强饰）日久生情。正当两人的感情即将升级，王金水却回来，欲和妻子重修旧好……

只此一家

8频道 晚上7.30

惠玲拖着忠义来公司，讲出他在考房屋经纪执照的事。Leia为了马桶椅跟万德福吵架，仁品为难。为了卖出Mdm Ang的浮脚屋，丽敏想到可以用温情怀旧故事来包装。万德福不顾反对拆掉Leia家的马桶椅，巧遇正在拍戏的宝佑……

独家童话

爱奇艺 28日上线

中国青春爱情剧，改编自小说《兔子压倒窝边草》，文俊辉、张淼怡主演。讲述敏感独立的高冷学霸凌超与神经大条的可爱学渣肖兔，两人是青梅竹马，从小相识，相爱相杀中互生情愫，最终在家长和朋友的助攻下甜蜜相恋。

忽然心动 Love Suddenly

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

讲述四种不同形式的爱情关系：不敢爱的网红情侣黄钟（AK饰）与苏情（吴千语饰），害怕爱的千金Silver（苏皓儿饰）与出租男友Jerome（柏天男饰），尝试爱的志豪（马志威饰）与护士甜甜（汤洛雯饰），期待爱的宅男庞江（白只饰）与留学生心怡（陈欣妍饰）。四对男女在情人节前夕遇到感情难题，过程笑料百出，最终各人找到属于自己的真爱。