林倛玉当Livehouse老板 站在旁边乐手就怕

本地音乐人林倛玉和合伙人投下六位数开Livehouse，他对乐队和歌手要求严格，笑说：“我站在一边，他们就会怕。”

林倛玉与本地歌手黄俊融的父亲合资开的“红尘客栈”Livehouse，位于Bugis+商场，星期二（7月25日）举行正式开幕仪式，并连续三天有庆祝活动。圈中多位好友前往捧场，包括石康钧、刘子绚、田铭耀、陈泂江、文慧如等，沈志豪、董姿彦、梦FM、插班生和郭美美也上台演唱。

刘子绚（左起）、董姿彦、刘晋旭、文慧如、田铭耀、苏梽诚和电视人张龙敏到场祝贺。（林倛玉提供）

林倛玉2019年跟四名友人开了一家台式餐馆“台客颂”，开张不久后遇到冠病疫情，撑了两年，最终结束营业。他2017年和另一班朋友合资开酒吧，也在疫情期间结业。他当时告诉《联合早报》记者，不会因此失去做生意的信心，“其实是巩固了我的信心，因为有了经验，懂得如何更好地经营，不像一开始误打误撞。”

主打中国风

这次决定开Livehouse，林倛玉说：“其实开酒吧、餐馆，和现在的Livehouse，都不是我的主意，可能朋友多，大家都喜欢拉我合作，我每次都问，我可以什么都不做吗？出钱就好，因为我不是生意人。”

开Livehouse是黄俊融父亲的想法，黄俊融15岁时是林倛玉作曲班的学生，林倛玉那时候认识黄爸爸，至今七年，他说黄爸爸跟他提议开Livehouse时，他原本建议对方打消念头。

林倛玉解释：“Livehouse不好做，成本高，顾客的消费则不一定高。之前开酒吧，顾客就是去喝酒，消费比较高，但来Livehouse的顾客是来听歌，可能只点一杯饮料坐一整晚。”但他还是决定放手一搏，“后来决定当做品牌经营，不亏钱就好，希望把这个品牌做好，吸引更多人加股，之后开更多家，让大家提到Livehouse就想到红尘客栈。”取名红尘客栈，林倛玉说因为要Livehouse走中国风，所以除了装潢具东方味道，歌曲也以华语歌为主。

谈到经营Livehouse的挑战，林倛玉说：“要维持乐手和歌手的士气，因为每天唱，是会sian的（福建话，意指觉得乏味）。我会给他们上课，帮他们进步，尤其是乐手的弹奏技巧和音感。其实我站在旁边，他们就会怕，因为一个小错误我也听得出。”

不担心给乐手太大压力？林倛玉认为：“有压力才会进步，所以一定要有某程度的压力。”