个性不合及有金钱纠纷 林嘉欣与导演老公离婚

（综合讯）44岁金马影后林嘉欣与大13岁导演老公袁剑伟2010年结婚，星期五（7月28日）凌晨香港媒体报道两人已经分居，两人随后联名发出离婚声明，上面写着“在经过十二年（应为13年）的婚姻生活后，我们无奈地认定我们的婚姻关系已经走到了尽头。我们做出这个决定并非轻率，我们曾共同努力去面对这个变化。然而，我们过去、现在，并且将来永远都是一个家庭。”

两人在声明中强调照顾两个孩子是他们的首要和最重要之务，将共同抚养孩子，也请求大家“尊重我们及孩子们在这个困难时期的空间和隐私。”

林嘉欣爱情第一，当年爱上担任广告导演的袁剑伟，欣赏他的才华，不在乎他离过婚。恋爱两年，两人就在加拿大注册结婚，当时有网民指林嘉欣是男方婚姻的第三者，但袁剑伟出面辟谣，说2006年与前妻分居，2008年与林嘉欣拍拖时已与前妻办好离婚手续。

林嘉欣曾动用人脉助袁剑伟事业

婚后，林嘉欣动用自己的圈内人脉向电影公司推荐袁剑伟，并在袁剑伟的导演处女作《暗色天堂》担任女主角，还找来张学友演出。林嘉欣之后又演出袁剑伟自编自导的电影《死因无可疑》，甚至为角色扮丑增肥，全力支持老公。

香港《东网》指可靠消息透露，看似生活美满的林嘉欣其实与袁剑伟性格不合，艺术家性格的她与贴地的老公可谓南辕北辙，加上疫情关系长期朝夕相对，林嘉欣对于袁剑伟对两个女儿处处纵容的教育方式非常不满，因而频频发生争执，之后两人还涉及金钱纠纷，结果闹婚变，林嘉欣已搬离爱巢，双方现处于分居状态，两个女儿亦跟随林嘉欣返加拿大生活。

林嘉欣三年前曾在IG分享与袁剑伟一起庆生的甜蜜照。（取自艺人IG）

两人感情生变其实可从IG看出蛛丝马迹，三年前正甜蜜时，林嘉欣为老公庆生，连发三篇文，还坐在老公大腿上，拿着巧克力生日蛋糕，夫妻一同许愿，她撒娇说“你知道的......不说了。”一个月后她生日，老公送上花束放闪，她甜回：“多谢老公。”但近年，她的社交平台已不见袁剑伟踪影，袁剑伟上一次Po夫妻互动已经是一年前，即2022年7月两人一起出席好友的艺术展，但据知当时感情已经生变，身边好友都知道。