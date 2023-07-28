李玟老公发声明：不会参与财产分配

（综合讯）李玟（CoCo）7月5日过世，终年48岁，告别式下周一（7月31日）在香港殡仪馆举行。她的外籍老公Bruce神隐多日，星期四（7月27日）发中文声明，强调：“我从来没有，未来也不会参与有关Coco财产分配的任何事宜。”

声明中直指有个别主体为网络流量恶意炒作，捏造和散布李玟与Bruce的婚姻及财产状况等假消息，并发表侮辱和诽谤Bruce的言论，严重侵害了他与家人的个人隐私和名誉权。

Bruce做出两点声明，第一，他与李玟婚后一直保持财产独立，“我尊重Coco对其个人财产的一切安排。我从来没有，未来也不会参与有关Coco财产分配的任何事宜。”第二，他要求侵权行为人停止侵权行为，删除有关侵权言论，他已经委托律师采取进一步法律行动，追究相关责任。

李玟妈妈梦见女儿

对于Bruce的声明，李玟的姐姐Nancy回应媒体：“他发的声明请你问他吧，我不会代他说话。”Nancy这几天忙着妹妹的告别式，对于港媒报道，家属到李玟生前的住所拿回许多极具意义的表演衣物却被拒绝，Nancy无奈地说：“媒体已经说了没拿到衣服，现在在找一些新的选择，还没决定穿什么。”

被问有没有梦到妹妹？Nancy说：“没有，但妈妈有。”Nancy心疼透露：“可怜的老人家，这两天是她的生日，她都没心情，说以后也不过了。”李玟妈妈的生日是7月26日，却面对丧女之痛。