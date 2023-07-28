董姿彦唱马来儿歌 小朋友夸发音标准

本地歌手董姿彦首次亮相新传媒国庆演唱会，携手马来儿童选秀节目选手同台演唱马来儿歌《Semoga Bahagia》（《愿你幸福》）。

这次与马来族小朋友同台演唱马来儿歌，董姿彦坦言感到压力，为此她还特地向朋友学习了正统发音。皇天不负有心人，排练时，有小朋友夸董姿彦马来话很标准，令她十分开心。

董姿彦自认和小朋友有缘，也和这首歌有缘。早在疫情前，董姿彦就在中国上海演唱过这首歌，同样是和小朋友一起演唱，都是旅居国外的新加坡小朋友。

谈到与小朋友合作的经历，董姿彦说：“主要是我在努力跟上他们的能量和节奏。”董姿彦直夸孩子们客气又友善，她说：“我已经到了当他们妈妈的年龄，他们其实应该叫我‘阿姨’，不过他们真的很客气还叫我‘姐姐’。哈哈！”

这次的演出还有舞蹈部分，当《新明日报》记者问起时，董姿彦说，舞蹈只是一小部分，动作都很简单，幽默声明：“我可不是跳Blackpink那个级别的舞蹈。”

事实上董姿彦有舞台剧背景，小舞蹈的难度对她而言不在话下。“唱歌跳舞对我来说还是舒适圈范围内的事，只不过我还不是唱跳型歌手。”

接着记者问起董姿彦近期的工作动向，她最近参与了不少慈善筹款活动，献唱募捐。“大家有钱的出钱，没钱就出力，没力的就只能唱歌哈哈！”

新传媒国庆演唱会将于星期六（8月5日）晚上7时30分至9时，在滨海湾花园的The Meadow举行。参与演唱会的观众还可以提前到场参加嘉年华，现场不仅有适合一家大小玩乐的小游戏，还会有免费的冰淇淋。