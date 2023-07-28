Mirror演唱会坠屏意外一年 阿Mo更新IG给自己“加油”

（香港讯）香港男团Mirror于2022年7月28日在红馆开唱时，发生600公斤的LED大屏幕坠落意外，导致两名舞者李启言（阿Mo）和张梓峰（阿峰）受伤送医。伤势严重的阿Mo已经住院长达一年，他星期五（7月28日）凌晨罕见透过IG限时动态“发声”。

阿Mo是伤势最严重的舞者，当时被屏幕压至颈椎骨折，情况一度危殆，要留医深切治疗部，经过医护人员努力不懈的抢救，他在昏迷九天后终于清醒。他的牧师爸爸之后每星期向大家简单交代儿子的情况，这一年阿Mo不断复健，加上医疗团队的照顾，终于在一个月前，阿Mo四肢开始有感觉，颈部左右能有限度转动，但他的复健之路还很漫长。

阿Mo星期五在IG限时动态放上一个“加油手臂”表情图，媒体和粉丝解读是他表达会继续坚强和加油之意，也纷纷为他打气。

另一名舞者阿峰被大屏幕压到头部、盆骨和大腿两侧，相较下伤势虽然较轻，但出院后每天回医院接受物理治疗和检查，这一年鲜少更新社群网站动态。

阿Mo在IG限时动态放上一个“加油手臂”表情图，似是为自己漫长的复健之路加油打气。（取自艺人IG）

罗德智（Zisac）是彩排时就受伤的舞者，发生大屏幕砸落意外当日没有上台。他在事故后三个月回到舞台，但是经历过演唱会事故，坦言好像遇到心魔，对红馆舞台产生恐惧。

Mirror成员等适当时候探望阿Mo

Mirror成员卢瀚霆（Anson Lo）一连四场个人演唱会星期三晚（7月26日）在亚洲国际博览馆圆满结束，他接受媒体访问时，记者提到Mirror红馆演唱会事故发生一年，卢瀚霆说因为事件仍在审讯中，所以不方便给意见。他跟去年参与演出的舞蹈员有保持联络，有几位舞蹈员也有捧场他的个唱，“收到他们发信息鼓励，说是我永远的战友，大家互相支持，希望大家继续努力。”

至于仍在接受治疗的阿Mo，是否有联系？卢瀚霆说：“在等公司和阿Mo家人安排最适当的时候才可以去探望他。”