Eagles贝斯手Randy Meisner病逝 享年77岁

（综合讯）美国摇滚乐队Eagles（老鹰合唱团）吉他手Glenn Frey于2016年逝世，令不少乐迷心碎，不料时隔七年再有Eagles创始成员离世，贝斯手Randy Meisner因慢性阻塞性肺病（COPD），星期三（7月26日）逝世，享年77岁。

Randy Meisner于1971年跟Glenn Frey、Don Henley及Bernie Leadon组成Eagles，推出多张专辑，经典歌曲包括“Desperado”“One of These Nights”“Hotel California”等。Randy于1977年Eagles巅峰时期宣布退团，不过Eagles于1998年登上摇滚名人堂时，还是有将Randy列入名单。

Randy后来告诉美国杂志《滚石》（Rolling Stone），队友之间地位不平等，“一切从我们开始乘坐不同的豪华轿车起画下句点。”报道称，他当时被极大压力吞没，而团员要他在演唱会舞台中央演唱“Take It to the Limit”时，他拒绝。

报道引述他说：“我想离开镁光灯。有一天晚上我在诺斯维尔（Knoxville）熬夜，患上流感，我们唱了两三首encore，Glenn Frey还想再来一首，我跟他们说我办不到，我们就吵起来，就这样结束了。”Randy说多年后，他要求在洛杉矶一场表演跟乐队成员同坐，但遭拒绝。