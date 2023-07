Eagles贝斯手Randy Meisner病逝 享年77岁

(综合讯)美国摇滚乐队Eagles(老鹰合唱团)吉他手Glenn Frey于2016年逝世,令不少乐迷心碎,不料时隔七年再有Eagles创始成员离世,贝斯手Randy Meisner因慢性阻塞性肺病(COPD),星期三(7月26日)逝世,享年77岁。

Randy Meisner于1971年跟Glenn Frey、Don Henley及Bernie Leadon组成Eagles,推出多张专辑,经典歌曲包括“Desperado”“One of These Nights”“Hotel California”等。Randy于1977年Eagles巅峰时期宣布退团,不过Eagles于1998年登上摇滚名人堂时,还是有将Randy列入名单。

Randy后来告诉美国杂志《滚石》(Rolling Stone),队友之间地位不平等,“一切从我们开始乘坐不同的豪华轿车起画下句点。”报道称,他当时被极大压力吞没,而团员要他在演唱会舞台中央演唱“Take It to the Limit”时,他拒绝。

报道引述他说:“我想离开镁光灯。有一天晚上我在诺斯维尔(Knoxville)熬夜,患上流感,我们唱了两三首encore,Glenn Frey还想再来一首,我跟他们说我办不到,我们就吵起来,就这样结束了。”Randy说多年后,他要求在洛杉矶一场表演跟乐队成员同坐,但遭拒绝。