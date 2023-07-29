鬼才三池崇史导日剧 两型男成黑暗英雄

警部补大魔神

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搜查一课刑警台场阵（生田斗真饰），因为名字发音而有“大魔神”外号。但这位破案率第一的警队王牌，暗地却化身为残酷的制裁者，动用私刑处决逍遥法外的罪犯。

一起女童诱拐事件，真正的犯人竟是前任警察高层，台场阵将他杀害并伪装成自杀事件。殊不知特命搜查对策班的室长平安才门（向井理饰）发现真相，威胁台场部加入其部门。同一时间，某议员遭受枪击，特命搜查对策班深入调查，发现背后隐藏巨大阴谋，敌人或许是深不可测的恐怖组织，且其中更牵涉平安才门的身世之谜。

与此同时，负责侦办女童诱拐事件的女警七夕夕夏（土屋太凤饰），按照受害者形容犯人的特征，对台场阵起疑，因此私自对他展开调查……

三池崇史挑战电视尺度

改编自漫画的警匪剧，生田斗真、向井理、土屋太凤主演，演员阵容不弱，不过《警部补大魔神》受到瞩目，关键在于请来日本Cult片鬼才导演三池崇史执导。

警匪题材是日剧强项，也是最常见类型剧。每一季推出的警匪剧不计其数，有了三池崇史“加持”，至少制造话题性。官方宣传照、记者会，三池崇史皆站在显眼位置，连剧集结束后附彩蛋也见幕后导演身影，第一集干脆将副标题列名：“生田斗真X三池崇史-最凶恶的黑暗英雄诞生！”，成功达到宣传效果。

《警部补大魔神》导演三池崇史（右二）与演员向井理（左起）、生田斗真、土屋太凤合影。（互联网）

黑暗系英雄＋以暴易暴、以恶制恶的故事，100%契合三池崇史的个人风格。以暴烈血腥，低成本却尺度惊人的电影闻名国际，近年难以抗拒片商金钱诱惑走入商业，但尝试多部漫改电影反应不佳。这次难得拍摄剧集，事先张扬挑战电视剧的极限和尺度，果然第一集开场已出现震撼画面，刑警生田斗真上演完美犯罪的杀人情节，也算先声夺人。第二集也出现几段杀人情节，但对日剧而言，其实还算不上颠覆。三池大导是否当真能够无节制突破电视圈尺度，仍待观望。

两男互呛斗嘴有火花

剧中互呛斗嘴的两个男人携手对抗神秘组织，外形、性格迥异但皆不受规条束缚，手段极端，两大男主角赏心悦目的颜值或许也是让观众追看下去的诱因。生田斗真与向井理继日剧《蜂蜜幸运草》、电影《花水木》之后已是第三度合作，搭档起来相当有火花。

身穿皱皱的白色风衣，一头鬈发乱发，被称为“移动的暴力装置”，登场时鲜明形象已确立。嫉恶如仇，偏执贯彻自己相信的正义的恶警，如此有争议性的人物由眼神纯真的生田斗真诠释，不会让观众反感且具吸引力。

向井理扮演的冷静理性的警界精英，亦正亦邪，深不可测，人设上更有魅力。尤其见他处处压制不受控的生田斗真，带着几分主人使唤奴隶的恶趣味，更让人觉得有趣。

女主角土屋太凤仍在演绎自作聪明的莽撞女生，太流于典型，不讨喜也无新鲜感。成海璃子扮演台场阵的律师前妻出场不多，却反而更亮眼更有存在感。

带些黑色幽默的《警部补大魔神》谜团重重，神秘的超级反派身份未明仍留有悬念，只盼真相揭露时切勿反高潮。