微笑 Smile

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上10.00

目睹一名病人诡异的创伤经验之后，Rose Cotter（Sosie Bacon饰）医生开始经历一些她无法解释的恐怖事件。当令人不寒而栗的可怕力量开始占据她的生活，Rose必须面对她的阴暗过去，才能够存活并逃离充满恐惧的全新现实。

缤纷万千在昇菘33

8频道 晚上9.00

3名海内外艺人将连番上阵。本地歌手龚湛皓会演唱自己创作的新歌。歌唱、演戏、主持多方位发展的邱俊鑫将在电视荧幕前展示才艺。台湾新声代创作歌手陈华将携带首张专辑歌曲与大家见面。

栋笃特工

8频道 晚上10.30

陈先生（黄子华饰）本来是最顶尖的特工，但因伙伴无心之失惨被停职，同时还得罪女警佘香（佘诗曼饰），欠下情债。20年后，城中名人相继失常。陈先生再被委以重任，因此案与宅男圈内的药物有关，为了社会安宁，陈先生化身不修边幅的宅男查案，引发各种难题和笑弹。

女优，摔吧！

Girls, Be Ambitious!

卫视电影台（星和Ch866） 晚上10.00

女优丽丝爱爱（夏于乔饰）与莓人爱（吴映洁饰）因遇到AV界的寒冬，阴错阳差之下加入顺姨（曹兰饰）负责的女子摔角俱乐部，与摔角高手（黄心娣饰）不打不相识，在经历重重考验后三人组成“莓人爱”摔角团体，开启三人的摔角之路。