《权听你说》走出国门访海外艺人 权怡凤：一些本地艺人不敢上节目

权怡凤主持的《权听你说》第四季走出国门，节目嘉宾包括港台艺人林心如、张智霖、袁咏仪、草蜢、周兴哲、曾宝仪、罗子溢和王祖蓝。过去三季的《权》聚焦本地艺人，这次主打海外艺人，为节目注入了新鲜感。另一方面，本地艺人也因此少了一个可以表现自己，让观众更了解他们的节目。

新一季《权》的消息出街后，《联合早报》读者（XXX572）透过娱乐版热线栏目《观众大声说》反映说，新加坡难得有像《权》这样的访谈节目，还有很多本地姜没上过节目，应该继续访问本地艺人或娱乐圈幕后人。

人在台湾的权怡凤在电话访问中回应：“感谢这位读者提出来。我也想问，为什么有一些新加坡艺人不敢上我的节目？现在的访谈节目理应好做，艺人以前不敢乱讲话的，但现在会在社交媒体发文发图，乱乱讲，写错字的也有。可是，有些艺人可能有旧思想，不要上节目讲。我觉得，这些艺人自己要反思。所以不是我们不要请，我们有请，但被拒绝了。我也要感谢上过节目的艺人，曾闹过新闻的艺人都这么勇敢上节目，而且哪一个（在上了节目后）不是加分？”

记者2022年底曾向权怡凤探听新一季《权》的消息，当时第四季计划未成形，权怡凤仅回应“受访人选可以跳脱，不一定是新加坡艺人”。如今希望成真，她说：“想也没想过访谈节目会到海外去做，真的没想过。”

海外艺人不太认识权怡凤，未必愿意跟她掏心掏肺？权怡凤说，她一度为此纠结，但相信自身经验和绝不羞涩的个性能“破冰”。破冰方式包括，让艺人和经理人明白，节目的出发点是为艺人加分，既然上她的节目，来者即是客，她会善待艺人，若有冒犯，艺人可直接提出。权怡凤已访完八组海外艺人，无一在录影时喊卡。

权怡凤赞林心如（右）为人随和，有问必答。（新传媒提供）

她说：“首先要让嘉宾相信我，愿意敞开心扉进入深度访谈。同时，有一种责任感告诉我，我要让海外嘉宾认识这个节目，对节目品牌有信任感，让他们在访问后感觉是开心的，也是加分的。”

无论访问本地艺人还是海外艺人，事前功课一样多。录影前，她先深探嘉宾的资料和背景，有一定程度的掌握后，自然没什么好担心的。她说，节目是要带回给新加坡观众看的，所以录影时，会化作新加坡观众的眼睛与耳朵，带着“观光客”的好奇心去理解眼前的海外嘉宾，并跳脱框框思考来提问，“最后靠自己判断，是要轻松？要感伤？要风趣幽默？还是深度访谈？这些才是我比较在乎和重视的。”

逐一谈第四季嘉宾

权怡凤逐一谈第四季节目的海外嘉宾。

权怡凤觉得林心如的气场强大，但为人很豪迈、大方、随和，而且有问必答，“我好喜欢她，对她加分！”

谈到周兴哲，她笑说，对方似乎有点不安，在录影前频频拿起杯子“喝水”，工作人员去添水时，才发现他其实没喝多少水，“我心中对他的设定有误差，我以为的‘情歌王子’是忧郁的，原来他只是很慢热，其实很幽默，非常愿意分享自己的故事。”

王祖蓝和曾宝仪是主持同行，权怡凤为《权》在香港开工时，第一个访的艺人是王祖蓝，对方果真很能讲，但她觉得自己表现得不够好。至于曾宝仪，权怡凤预告观众会在访谈中获得很多心灵鸡汤。

张智霖和袁咏仪夫妇分开受访，“张智霖的嘴很毒，嘴毒的对象是他的老婆，但‘扮毒’的情况下，又让你知道他宠着老婆，分享了很多夫妻之间的小故事。”

权怡凤感谢罗子溢对她很放心。（新传媒提供）

罗子溢和草蜢的访问在新加坡进行。权怡凤说，罗子溢的录影结束后，有很多《权》工作人员“路转粉”（从路人转粉丝），“他让我们看到真正的罗子溢，让我们明白杨怡（现名杨茜尧）为什么会为他洗尽铅华。他对我很放心，我很感谢他。”

草蜢在新加坡开唱的前一天录节目，“录影前一天，蔡一智重感冒，大家担心是冠病，做好访不到他的心理准备。最后确定不是冠病，但蔡一智依然因为生病而感到很疲惫。可是，三人录影时还是叽叽喳喳地分享故事，一样专业。”

第四季《权听你说》9月7日起在mewatch播放。