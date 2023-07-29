陈升涉性骚仍开唱喊“我不是烂货” 老婆冲上台献吻

（台北讯）陈升日前遭女设计师指控灌酒、摸脸性骚以及三度追问“要不要和我做爱”，事情爆发后脸书被网民骂爆，他原定22日出席台北市府主办的“2023天母啤酒节”演出遭取消，28日晚他和新宝岛康乐队的“夏游新乐园”办桌演唱会照常举办。他手舞足蹈开心唱歌，弟妹也都到场同欢。

陈升对于身陷#MeToo事件没有回应，连日来不少网民要他道歉并取消演出，他照样没回。他当晚穿着花衬衫登台开唱，心情看来似乎不受影响。现场不见也被指控性骚的新宝岛康乐队团员黄连煜。

据悉这晚陈升住在日本的阿姨回台想吃“办桌”，又想听他唱歌，因此举办办桌演唱会，性质有点像家宴。“办桌”即是“办一桌菜宴客”的意思，是台湾和闽南传统的宴客方式。

根据台媒报道，当陈升在演唱会唱到一半时，突然高喊：“我郑重宣布我是一个Rocker（摇滚歌手），但我不是一个烂货。”似乎间接回应性骚风波。他的家人全员到场力挺，包括老婆、儿子、弟弟及妹妹等亲友。老婆更突然冲上台，先是甜蜜地挽着陈升的手一起随着音乐舞动，最后热情抱着陈升献上一吻，引起全场尖叫。

陈升的性骚疑云，也让演唱会场地方西门红楼发声明紧急切割，表示“由于演唱者近日经报载疑涉性骚风波……坚决表达本市性骚零容忍立场，惟主办方新乐园制作有限公司仍欲维持原举办规划之权利……相关衍生事项及责任应由主办单位新乐园制作有限公司负责，特此声明。”