心脏骤停20分钟昏迷八天醒来 泰星不认得妻子

（曼谷讯）相貌堂堂的36岁泰国男星甘塔彭布姆让拉（Kantapong Bumrungrak），5月9日在活动中突然昏倒紧急送医，至今治疗超过一个月，不久前传来好消息。

他当时心跳骤停20分钟，刚好现场有医生在，并立即进行心肺复苏术（CPR），送医后昏迷八天终于苏醒！

据泰媒报道，他的母亲、妻子、经纪人和医生共同出席记者会说明病况。布姆让拉原本出席电视台举办的辩论活动，途中突然晕厥。幸运的是，现场有医生当场为他施行CPR，却发现他已经没了呼吸心跳，送医后心跳一度恢复两分钟，又停了下来，接着心跳又恢复，急救两天后，又转院进加护病房持续治疗。

甘塔彭布姆让拉（中）和家人合照。（取自instagram）

医生透露，布姆让拉停止呼吸超过20分钟，研判是急性心肌炎，出现严重的心律不整失常。他被插管、接呼吸器维持生命迹象，昏迷八天后终于苏醒。不过醒来后，他却无法认出妻子，开口只能说英语，说不了泰语。

他的妻子发文透露，丈夫起初恢复意识，仍须倚靠人工装置维持生命，虽然心脏功能转好，但是肝脏也受到严重影响，更需要洗肾。但他现在心脏、肝脏机能恢复，也无须再洗肾，再过一段时间，就可以移除插管。他也已经能下床走路，并能够说泰语和英语，同时开始恢复记忆，认得出家人，接下来还要面对一连串复健与治疗。

Bumrungrak在泰国除了戏剧演出，也是主持人，凭着好口才曾访问泰国前总理巴育占奥差（Prayut Chan-o-cha）。他2020年7月17日与德国籍女友Kitty结婚，同年在德国迎接女儿出生，熬过鬼门关重生，也被泰网称为奇迹。