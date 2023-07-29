甄子丹女儿闯乐坛 甄济如来新演唱

（本地讯）“宇宙最强”甄子丹19岁女儿甄济如（Jasmine）勇闯乐坛追梦。

甄济如星期五（7月28日）宣布加盟索尼音乐旗下RCA Records（大中华地区），并于同日在全亚洲推出首支单曲《idk》，新歌由她与多位音乐人合作曲词，是一首结合Pop、R&B的轻快歌曲，唱出少女恋爱态度。

Jasmine甫出道获得高度注视，并获邀参与明晚在本地举行的“Majulah Music Night”，及下周和本地媒体见面。

根据宣传资料，她将在今年9月1日推出新专辑，收录8首歌曲，其中4首是英文歌，全部由她参与创作，第2首单曲《tbh》也会同步发布。

刚庆祝60岁大寿和结婚20周年的甄子丹和汪诗诗育有一儿一女，大女儿Jasmine天生丽质，不但完美遗传母亲的逆天长腿之外，也具备了父亲甄子丹的艺术细胞，她自小就展现艺术才华，7岁时就已经尝试作曲，至今完成了约70多首原创歌曲，其中有一半是在过去三年完成，她希望透过音乐激励自己与同侪朋友，成为勇敢自信的女孩。

谈及签约出道的心情，甄济如表示：“很幸运能够将音乐上的家落在RCA唱片。这一切的感觉很奇妙，在我追寻音乐、歌唱梦想的道路上，很开心能够加入这个大家庭。”