神隐10多年复出 刀郎“复仇歌”惹议

（中国讯）凭借《2002年第一场雪》、《披着羊皮的狼》以及《情人》等经典歌曲爆红的中国歌手刀郎，神隐10多年不曾公开露面，近期突然推出新专辑《山歌寥哉》，一并带着新歌《罗刹海市》回归大众视线。

不到10天 播放量20亿

《罗刹海市》同名蒲松龄创作的短篇小说，内容讲述一个“以丑为美”的虚拟国度“罗刹国”。在“罗刹国”，长得越是丑越能身居要职。歌曲发行后，不少网友纷纷指出，歌词如原著故事一样具有强烈的讽刺意义。比如“勾栏从来扮高雅，自古公公好威名”以及“岂有画堂登猪狗，哪来鞋拔作如意”。

《罗》一问世就引起互联网轩然大波，歌曲推出不到10天，全网播放量已高达20亿。

曾遭四人公开“围攻”

有人认为刀郎是借歌词批评娱乐圈现状，也有人认为他是在暗讽那英、汪峰、杨坤以及高晓松等人。原因是刀郎曾遭这四人公开“围攻”，因此新歌歌词才会被网友视为“复仇”，网友随即挖出刀郎与四人的种种恩怨过节。

时间回到2010年，当时那英在中国某音乐颁奖礼上担任评委，作为主评人的她以“刀郎的歌不具备审美观点”为由，一票否决刀郎入围，还数落他的歌“都是农民听的歌。”。接着歌手杨坤附和，并对刀郎的歌提出质疑，认为其创作不算音乐，“简直让中国流行音乐倒退了15年。”，汪峰更是直批刀郎的歌曲是对中国流行音乐的侮辱。

高晓松也公开表示，如果有人给他送刀郎的唱片，他会直接丢进垃圾桶，还吐槽刀郎的歌曲没有艺术价值，“歌词肤浅没有深度、旋律老土、嗓音平淡”，认为刀郎只是个捉紧时机迎合大众的商人，并非音乐家及艺术家。

涌470万评论 那英抱怨遭网暴：怎么屏蔽？

对于“复仇”一事，刀郎没有任何回应，但却获网友一致力挺。在《罗》发布后，广大网友涌入那英评论区对其进行“声讨”，至今已超过470万则评论，大多都是恶评。

而那英这次也是一改霸气作风，公开亮相时，困惑问道：“他们为什么网暴我？”，又迫切问道：“怎么能够屏蔽他们骂我呀？”