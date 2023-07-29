新山按摩院里被嘲 林茜茜痛诉：我像是被围观的动物

本地女艺人林茜茜在社媒公开她在马来西亚新山一家按摩院的“不舒服”经历，称感觉自己像是“在动物园被围观的动物”。

林茜茜接受联合早报访问时，叙述她日前到新山KSL城市商场的一家传统泰式按摩院按摩时的不快体验。她说按摩结束后，她正在休息室放松，吃冰淇淋，聚集在角落里的一群按摩师，似乎是针对她的体形，对她品头论足，并且嘲笑她。

她在instagram的限时动态中问：“我有两只眼睛、一只鼻子、一张嘴，你为什么要品评我？”她说当下感到“超级不舒服”，且并非是自己过于敏感。她也说，自己向来体形肥胖，她已经习惯在外遭人指指点点。这回，她想说如果那群按摩师说累了住嘴，她也就算了。

谁晓得，她每次抬头看过去，就看到按摩师们呼叫更多的按摩师、朋友出来看着她，还边看边说边笑。”

林茜茜说，她最终起身离开店家时，后面的按摩师们突然大声爆笑起来，让她格外生气。

她也说，这次决定公开这件事，是觉得对方做得太过，让她感觉自己像是“在动物园被围观的动物”，非常委屈。她也说：“我真的希望不会有其他人经历这一切。幸好我的身心很强大，也会自嘲，要不然这事对我的影响会很大。”不过她也透露，以后还是会去按摩，“只是不会再去这一家了。”

这不是林茜茜第一次谈论自己因肥胖而被耻笑。2022年6月，她对一名多次向她发送贬损言论的网民作出还击。

她之前也曾创作并表演了一首模仿周杰伦的歌曲，讲述自己因肥胖而被耻笑的经历。她唱道：“当你看到我时，你能放过我吗？停止凝视，因为这让我感到不安。”