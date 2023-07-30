D.P：逃兵追缉令第二季

Netflix 已上线

韩国人气剧集。延续第一季内容，以丁海寅和具教焕的“逃兵追缉组”为核心，把未说完的军中故事一一摊开，残酷现实和不公的命运也将持续发酵。再次细腻刻画人性的黑暗面，也将直击人与人之间的善恶底线，究竟丁海寅与具教焕会选择解救逃兵，还是置身险境追捕同僚呢？一场军队体制内的战争即将展开。

食尚玩家鱼肉乡民－日本2023（首播）

8频道 晚上10.30

节目介绍日本的另外一面，长崎作为锁国时代唯一对外的港口，受到的异国文化影响不少。节目介绍日本国宝中唯一的西式建筑——大浦天主堂，以教堂的玻璃为灵感设计的“彩绘布丁”，再带大家到长崎港口品尝最新鲜的海鲜丼，以及日本三大乌龙面之一的“五岛乌龙面”。港口还有一家咖啡厅，里面有日本英雄坂本龙马的人像拿铁。

白宫陷落 White House Down

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

美国华府警察约翰（Channing Tatum饰）前往白宫面试总统索亚尔（Jamie Foxx饰）的维安特勤人员工作，但没被录取。

约翰为了不让面试失败的坏消息让女儿失望，决定带着女儿参加白宫导览行程。没想到在参观过程中，白宫遭到一群配备重型军械的神秘军事组织占领，约翰负起解救总统和国家安危的责任，同时也得确保女儿能平安脱身。