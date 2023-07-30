周冬雨许玮甯阮经天曾为李玟拍MV

1996年还是新人的李玟，曾担任张智霖《忽然觉得好想你》MV的女主角。她在同一年签约索尼音乐后，开启歌唱事业的全盛时期，随着一首一首的轻快舞曲和动人情歌，唱响华语流行乐坛，成为亚洲天后。

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《18》/ 2019年 《You & I 经典全纪录》专辑| 阮经天周冬雨

《18》邀得金马奖影帝影后阮经天和周冬雨拍摄。李玟在2016年担任金马奖表演嘉宾时，在后台认识周冬雨，第一眼就喜欢上周冬雨的纯真活力。

李玟和阮经天则是在节目后台相遇，当时阮经天告诉李玟，他帮很多天后拍过MV，“独缺CoCo姐”。李玟当下回应“你等着，很快就找你”；两周后向阮经天提出邀约。

据悉，阮经天和周冬雨接到李玟的邀请时，虽然档期满满，却二话不说答应拍摄。MV由多次入围金曲奖“最佳音乐录影带”奖项，天王天后御用导演黄中平亲自操刀。

《断了》/ 2019年《You & I 经典全纪录》专辑| 许玮甯

《断了》由铁肺歌后G.E.M.邓紫棋为李玟量身打造。这首歌曲深受歌迷喜爱，因此李玟也对歌曲的MV格外重视。她除了参与MV演出，也亲力亲为参与MV剧情和剪辑方向的讨论。

MV同样由黄中平导演操刀，特别邀请台北电影奖最佳女主角许玮甯和2006年金马奖最佳新人张睿家担纲男女主角。

许玮甯说，为李玟拍摄MV有如美梦成真。她透露当时告诉李玟：“从来没有想过可以来拍你的MV，你很多歌曲在我人生中扮演很重要的角色，在我每一段开心、不开心的时候都陪伴我。”

李玟在MV中饰演许玮甯的闺蜜，据报道，她的逼真演技把许玮甯逼哭整整六次。

《能不能》/ 2013年《盛开》专辑 | 周汤豪



《能不能》MV由获得金曲奖肯定的导演陈映之执导，当时特别邀来新生代当中在音乐及戏剧都有亮眼表现的小天王周汤豪演出。

据报道，周汤豪当时正在赶拍偶像剧，但为了李玟特别向剧组请假，从宜兰赶回台北跨刀演出。

导演用拼图比喻爱情，李玟扮演说故事的角色，将一片片散落的拼图结合起来。这些拼图上映出男女主角恋爱的影像，就像试着将破碎的爱情重新拼凑组合在一起。李玟说：“如果两个人走到对爱情有怀疑的时候，试着找回最初相爱的感觉吧！”

李玟当时也透露，宣传专辑通告行程满档，常常整天只靠香蕉和巧克力充饥。