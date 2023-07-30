首位访李玟的YouTuber那那大师：她像太阳女神影响我的人生

36岁的台湾YouTuber“那那大师”（本名徐翊超）2017年用英文名字“Tina”化身“那那大师”，开设YouTube频道成为网红。频道以夸张有趣的风格走红，2019年那那大师更成功邀请偶像李玟（Coco）作客，两人的互动吸引超过60万人点击观看。

那那大师接受《联合早报》访问时说，不觉得自己是“成功的粉丝”：“对我而言粉丝没有分成不成功，粉丝就是喜欢音乐如此单纯。”

“李玟是我的贵人”



李玟逝世的消息传出后，那那大师在社媒分享过去视频的截图纪念偶像。（取自那那大师脸书）

李玟辞世后，那那大师在频道上载了纪念视频，将李玟形容为他的贵人。被问及当初知道李玟要来上节目的心情，那那大师说一开始他希望自己以平常心看待来做准备，但却也难掩紧张和兴奋，“毕竟一般民众要跟李玟对到话非常不容易，加上当时也没有YouTuber访问过Coco，所以当一切越来越靠近的时候，还是满紧张的。”

一个小时的访谈，却影响了那那大师后来的人生。他将李玟形容为太阳：“一见到她就仿佛看到太阳在说话，对我来说她就是太阳女神，这让我之后也时时刻刻提醒自己要像她一样照亮大家。”

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演唱会上被李玟点名



2019年，那那大师盛装打扮，以《刀马旦》MV中“华裔姑娘”的造型去台北小巨蛋看Coco的25周年演唱会。当时他还被李玟点名“你好会飙歌喔”。那那大师接着唱起《再见一面》，引来全场歌迷欢呼。李玟幽默地说：“记得这个是我的演唱会，不是那那的演唱会喔！”

那场演唱会至今仍让那那大师留下深刻的记忆，“因为那一天对我们很多的粉丝而言，就是参加一场派对，我们期待着也享受着Coco的音乐，所以我一拿到麦克风，最想做的事情就是飙唱李玟的歌，并且带着全场观众一起唱，把我们对李玟的爱大声唱出来。”

与李玟的约定



在纪念李玟的视频中，那那大师也公开了他与偶像之间的“约定”。那那大师曾在IG上载他翻唱《真情人》的视频，并标记李玟写道：“最后那几声跟最后一叫，只想这样唱！”李玟回复说：“你那三个转音at the end（在最后），下次演唱会我就把它改成这个样子，超有范”，“那我们约好了！”

那那大师忍住情绪说道：“看来这个约定呢，在现在是不会实现，但有一天到天上的时候，我们就可以一起，用这样的方式唱《真情人》。”

在拍摄纪念视频时没有哭吗？那那大师回道：“我把哭得很夸张的部分剪掉了，因为李玟很大一部分的形象，是快乐是阳光的，她喜欢我们快乐地笑，喜欢我们大声唱她的歌。难过是一时的，但我相信Coco的快乐阳光，会永远存在我们的心中。”