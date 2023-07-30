李玟告别式倒数举行 粉丝送花篮买灯箱送别

（综合讯）华人天后李玟的告别式7月31日举行，台湾媒体报道，有粉丝专程到香港送偶像最后一程。忙着处理妹妹后事的二姐李思林30日照常工作。

港媒《星岛头条》报道，李思林参与的无线音乐节目《大笪地唱不停》30日录制最后一集。有指，无线方面担心李思林的情绪不佳，原本有意调整节目演出计划，但敬业的李思林决定暂时放下失去至亲的伤痛，投入演出。李思林30日下午2时许在工作人员的陪同下，乘车抵达表演场地。她以一身轻便打扮亮相，手拎小风扇解暑，下车后步入场地与其他表演者会合。

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李玟的告别式31日在香港殡仪馆举行。台媒《TVBS新闻网》30日傍晚报道，殡仪馆暂时未有特别摆设，但现场可见粉丝送的花篮，花篮上写着“永远怀念”和“永远怀念你”。

香港殡仪馆附近的花店可见署名“韩红”送的花篮，但不确定是不是中国大陆歌手韩红。（互联网）

台媒《壹苹》报道，有读者告知在香港殡仪馆附近的花店，看到已淮备好要送去香港殡仪馆致哀李玟的花篮，其中包括署名“韩红”送的花篮，但不确定是不是中国大陆歌手韩红。李玟和韩红曾在《中国梦之声》合作，交情不错。花店店家告诉《TVBS新闻网》，李玟的粉丝大多选择白色和紫色的花。

此外，殡仪馆附近的巴士站可见李玟的LED灯箱广告，播放时间为七天。活动由李玟的粉丝发起，他们在香港的24个巴士站购买灯箱广告，以此悼念偶像。

李思林为了让不能到场的歌迷参与告别式，预计31日下午4时在李思林的YouTube频道开直播；8月1日上午10时半进行大敛，接着火化，送别李玟。

有歌迷在殡仪馆附近的巴士站买灯箱广告送别偶像。（互联网）