铁粉四藏品 记住李玟的美好

UFM100.3前副音乐总监胡天培是李玟的忠实歌迷，他分享支持偶像多年来收集的几件宝贵珍藏。一件件与李玟相关的物品，除了是自己的追星回忆，也记录了李玟不同时候的美好。

合照和签名 宠粉的李玟

“（本文主图）这张照片是2008年在上海和李玟及其他歌迷的合影，那年我20岁。当时我们几个歌迷在机场送机，经理人说‘快快快拍（照）’，促成了这张照片。”

胡天培回忆追星的日子，说并非每一次看到李玟，都有机会索合照和签名。他以佩服的口吻说，很多歌迷会找李玟单独合照，而李玟都来者不拒。

另一次，他特地把海报卷在白色水管里保管（以免海报有折痕），带到杭州向李玟索取签名后，买了个画框把海报裱起来收藏。他说，专辑容易携带，是歌迷索签名最常见的物品，海报则最麻烦，不容易携带，而且歌手要签名也麻烦。

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李玟签名的这张《东西》专辑海报是胡天培的珍藏之一。（胡天培提供）

胡天培在2010年之后就没有再跟李玟索取签名，因为对他而言，“和她的交集和记忆最重要”。

杂志封面 幸福李玟

“李玟结婚时候拍摄了一些杂志的封面，我都专门买那一期的杂志收藏。照片中的她看起来很幸福。”

在李玟人生尾声，她的婚姻已走到最后的传闻沸沸扬扬。胡天培感慨说，不少粉丝都认为，婚姻是李玟近几年来不快乐的原因。

左起：20周年香港演唱会的画报；《往日情》《今天到永远》《好心情》专辑；新加坡《ICON》杂志封面。（胡天培提供）

早期专辑 少女李玟

“如果要选一张有意义的专辑，我想到早期专辑《往日情》。那时候的李玟非常可爱，是很纯净的CoCo。她离世的时候48岁，但是在歌迷心中她还是少女。”

胡天培2019年在台北小巨蛋观看了李玟的25周年演唱会。他记得，演唱会的曲目编排，感觉就像是李玟和歌迷一起翻一个“李玟音乐日历”。她的第一首歌是《爱我久一点》，胡天培随着歌曲想起缤纷的90年代。他说：“那个时候的她活泼，她上《龙兄虎弟》，是军中情人。”

在他的心目中，李玟最有价值的是她的歌曲和演唱会景象。他说：“最近歌迷的心愿是希望她的最后巡演能发成DVD，不过难度在于她的歌曲版权横跨几个唱片公司。”

经典歌曲 最好的李玟

“对我来说，《暗示》是最好的姚谦遇到了最好的李玟。后来很多选秀节目的参赛歌手都选唱过这首歌曲，包括魏妙如和符琼音。”

胡天培点出，李玟演唱《暗示》（收录在1998年的《Di Da Di·暗示》专辑）时才23岁，却动人地唱出了年少恋爱的感觉。他当年反复听歌，听坏了该卷卡带。歌曲让他记得李玟高超的演唱技巧。他说，虽然李玟的专辑几乎都是主打快歌，但她也能把苦情歌驾驭得很好。