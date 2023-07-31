小岛国大发现2

8频道 晚上8.00

为什么樟宜监狱里设有艺术中心？这是为谁而设的？物流中心每天处理成千上万的包裹，是如何确保运作顺畅？一起跟随主持人了解幕后的维护工作。另外，在这科技爆炸的时代，你知道各种虚拟技术之间的差别吗？AR、VR、MR、XR分别是什么？请锁定节目找答案！

无用的谎言

My Lovely Liar

Viu 31日起每逢星期一、二，更新上线

韩国推理浪漫剧，由金所炫、黄旼炫主演。剧情围绕着七年前一名女性的失踪案，讲述又名“谎言猎人”的穆率熙（金所炫饰），因为从小拥有可以听到谎言的能力，因此对他人充满不信任，更认为这个特殊能力并非超能力而是诅咒。直到遇见神秘作曲家兼制作人金道河（黄旼炫饰），金道河曾被诬陷为杀人凶手，即使一次次说明自己是清白的也没人相信。两人成为邻居后逐渐打破心防，一起寻找真相。

为拯救王国，大神官之女献上处女之吻，让传说中的大巫师复活。（Netflix图）

Bastard! 暗黑破坏神第二季

Bastard! Heavy Metal, Dark Fantasy S2

Netflix 31日上线

日本动画剧集。第二季讲述黑暗叛逆军团以强大的四天王为首，矢言要让破坏之神安瑟勒萨克斯（Anthrasax）复活以扩充势力，进而统治世界。位于中央金属大陆的梅塔里卡纳王国（Kingdom of Metallicana） 遭到以魔人为首的黑暗叛逆军团袭击，为拯救王国，大神官之女提亚诺特洋子做出决定：让封印在大神官养子吕西安仁忍体内，曾图谋掌控全世界的古代大巫师复活，而解开封印唯一的办法是献上处女之吻。就在危险迫在眉睫，她吻上吕西安仁忍的唇，传说中的大巫师就此复活了！