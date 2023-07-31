《2023中国好声音》新增明选赛制 总导演：学员质量四五年来最高

由浙江卫视、灿星制作联手打造的《2023中国好声音》（简称《2023好声音》）迎来四位全新导师，分别是“国民歌王”周华健、初代唱跳歌手潘玮柏、情歌王子薛之谦，以及历来最年轻的导师刘宪华。《好声音》每年不断创新与提升赛制玩法，节目总导演金磊接受《联合早报》的电访时说，本届初舞台除了招牌的盲选舞台，第一次推出明选的设置，让学员上台前自行选择；若学员按下明选按钮，四位导师的转椅会面向舞台，学员必须面对着导师表演，“如果导师觉得表演不够好，就按键转回身去。四位导演全部转回身时，表演必须马上停止，明选赛道更有挑战。”

先前有消息指《2023好声音》增设唱跳赛道，金磊澄清并非如此，他告诉记者：“我们只增加明选赛道，这跟节目有大量的唱跳学员有关。当然不只是唱跳，我们还有很多新的表演类型，所以干脆让学员选择。有站定唱歌的选择明选，也有唱跳学员想用歌声征服导师而选择盲选。”

金磊也说，增设明选选项是因为团队有感音乐类型和表演形式非常多，虽然好的声音最重要，但一个完整的舞台不光是一把声音，而是整体舞台所呈现的感染力，“在学员上台前一刻，导师们都不会知道下一个是盲选或明选。”