马国获颁终身成就奖 张艾嘉：是在催我退休吗？

（吉隆坡讯）70岁影后张艾嘉马来西亚获颁终身成就奖，她打趣地说：“收到获奖通知时，第一个想法是在催我赶快退休吗？”

张艾嘉2022年凭《灯火阑珊》再摘金马影后，2023年则在第6届马来西亚国际电影节（MIFFest）暨金环奖获颁终身成就奖。她7月29日会见当地媒体时笑说，拿到这个奖是仿佛是被催退休，“霸位子霸太久了，要让位子给年轻人了。”之后直言这个奖是一份恩典：“我自己也做过金马奖主席，知道颁发终身成就奖授予付出很多努力，得到大家肯定才能得到这个奖，我非常感恩。”

好奇心促使她留在电影业

从影50多年的张艾嘉鼓励大家继续拍电影，不要那么容易放弃：“这条路是非常困难的，不要被数据绑死，我们虽然是大同，但也有很多小异，电影就是要去感受不同地方的文化，我们也要透过电影传达这些不同的小异。”

问到从影以来影响她最深的角色，张艾嘉指24岁接演《金玉良缘红楼梦》林黛玉的一角，她认为自己的个性和林黛玉有出入，“没有人觉得我像，连我都不相信自己，也不喜欢这个角色。她是一个很脆弱的角色，我当时才20多岁，非常乐观、进取、前卫，我不明白一个哭哭啼啼的角色，当时信心被打击。”李翰祥导演当时给予她鼓励说：“他对我说了一句话‘我相信你是，你就是。’”让她获得信心，而拍摄过程中，李翰祥看了回放后对她说：“这场戏，我给你一个奥斯卡奖。”

张艾嘉指这番话对一个新演员而言是非常大的鼓励：“这些大导演教导过我的事情、风范，现在我也懂得怎样对待、鼓励新演员。”

提到如何保持推动力，张艾嘉表示好奇心促使她继续留在这个行业，“我年轻就是充满好奇心的人，世界变化很快，如果你对周边发生的事没有好奇心、童心的话，是无法继续的。”她举例从30岁、40岁、50岁如此类推去演一个母亲的角色，也会随着年龄变化、心境也会不一样，“感激一直有不同的角色找我，加上我也有创作，给我机会传达一些对世界变化的故事，好奇心令我往前走。”

问到接下来最想挑战怎样的角色，张艾嘉指不喜欢用“挑战”这个词：“我是随遇而安，尤其到了现在这个阶段，任何能够引起我兴趣的事情，我都会觉得很棒。”她透露近期以读剧人身份参与《仲夏夜之梦》，她与交响乐团联合演出，分饰14个角色，令她感觉十分新奇，“希望可以去很多地方表演。”她鼓励演员久不久要上台学习舞台演出，直接面对观众，“因为这种表演方式跟电影很不一样，鼓励大家要透过新的媒介去学习。”

监制陈心遥：与张艾嘉合作“超乎想象”

张艾嘉在《灯火阑珊》饰演丧偶的美香，在过世丈夫（任达华饰）的遗物中捡到一把钥匙，之后与其徒弟完成丈夫重建一个已被拆除的霓虹招牌遗愿的故事。

张艾嘉原定会出席分享会，后因身体抱恙缺席。监制陈心遥提到能与张艾嘉合作真的“超乎想象”，打趣道：“她不在我才敢说，其实我真的小时候就看她的电影，她是殿堂级的演员，当时要找她，我第一念头就是很难，肯定不行啦。”

陈心遥谓当时与导演一起去找张艾嘉见面，他坦承：“要说服演员只有两个方式，一就是钱，我们给不到；第二就是剧本，我们在这部电影花了很多时间、心机，我相信张艾嘉是因为题材而愿意接拍，因为她也在香港生活了很久，肯定对霓虹灯有感触和感觉。”

陈心遥指，拍电影句句最离不开钱和预算问题，其中让演员拍得舒服也是“预算”之一。“电影中的工场是一个工厂大厦，我们拍摄时是香港的10月、11月，当时的天气比马来西亚更热，工作人员都热爆，我们安排张艾嘉在走廊休息，她穿着长袖衣，没一句怨言，真的敬佩她的专业精神，希望自己也可以做到这样。”

第6届马来西亚国际电影节由香港导演杜琪峰（左起）担任主席，评委包括日本导y演广木隆一、越南女演员Truong Ngoc Anh与新加坡电影人邱金海。（马来西亚东方日报图）

杜琪峰：亚洲电影进化出自己的一套

本届电影节由香港导演杜琪峰担任主席，评委成员包括日本名导广木隆一、越南女演员Truong Ngoc Anh、新加坡电影人邱金海。

杜琪峰认为这次放映的10部电影素质很好，并坦承：“虽然去了很多影展，但我的艺术感未必高，有很多戏都看不明，但是这10部我都看得明白，很容易消化内容。”他指这次的亚洲电影历史感越来越强，开始进化出属于自己的一套，“加上也有很多新导演，这些年轻一代会慢慢有很好的发展，看到亚洲电影光明的道路。”

他也直言近年在不少影展遇到马国电影人：“十多年前，几乎都不知道马来西亚有人拍电影，以前都以为电视剧可以（红）而已，年轻人也没有渠道。”而电影节的出现给了年轻人平台，也设立奖项与外国电影竞技，“这种极具推动电影的举动是很好的，希望马来西亚可以保持电影的自由，freedom of speech（言论自由）、创作自由，因为电影不是拍给一个国家或地区看，是拍给全世界看，给不同的人去关注同一件事。”