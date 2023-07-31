不一定相熟才给温暖 回顾李玟生前的暖心故事

李玟的追思会将于7月31日在香港举行，其姐姐李思林和李秋林近日忙于打理妹妹的身后事，传出家人欲取回李玟遗物却遭阻挠，李玟生前逾百件表演晚装不翼而飞。

报道指家人曾到李玟的洋老公Bruce Rockowitz位于赤柱的寓所取回衣物，却被后者公司的职员阻挠，称老板不在港，寓所内没有李玟衣物。家人并不相信，由于李玟生前表演的服饰相当珍贵，她在两年前搬出寓所时并未将服装取走，担心有人保留衣物变卖或作不法用途。

李玟穿过的名贵服装。（互联网）

据说李玟家人要求对方48小时内交出衣物，否则报警处理，后来暂时仅取回7条晚装裙，包括李玟在奥斯卡表演时所穿的红色旗袍，但有逾百条珍贵表演服装未能寻回。

李玟于7月5日离世后，震惊国际，话题不断上热搜。zaobao.sg记者整理了过去一个月来，最热门——包括暖心和寒心的李玟相关的议论。

1）国际名气大人脉广 黑眼豆豆台上悼念她

黑眼豆豆在伦敦演唱会上悼念李玟。（路透社）

李玟在港台、中国大陆和美国都发展过，她去世后，两岸三地的明星都发文悼念李玟，粉丝就更不必说了。有人统计，一线明星就超过了100个，足以证明她在华语乐坛的影响力。

曾在李玟婚礼上演唱的美国歌唱组合黑眼豆豆（Black Eyed Peas），最近在伦敦演唱会上悼念了李玟。成员们说：“Coco（李玟洋名），无论你在哪里，我们永远爱你，我们祈祷你的精神是自由的。”随后，全场一起合唱歌曲，台下观众自发亮起灯海悼念。这也可以看出尽管李玟的英文歌曲成绩不如中文，她在国际上仍有相当的知名度。

2）孝顺单亲妈妈 放弃上大学成全姐姐

李玟三姐妹和母亲合照。（视频截图）

李玟去世后，她对母亲的孝顺也被翻出传颂。她曾在综艺节目《我是歌手》里说：“我出生之前的几天，我爸爸突然生病过世，从小就是妈妈一个人很辛苦地把我们三个孩子养大。”正因为如此，她把妈妈当成自己的全世界，从小就誓言让妈妈过好日子，又说自己最快乐的一天是有能力为妈妈买房子。

可想而知，李玟去世对母亲造成多大打击。当医生宣布李玟脑细胞已死，救不回来了，86岁的李妈妈仍舍不得放弃，身为资深中医，为了救女儿，传她还在李玟头顶针灸，但李玟在生死关头挣扎3天后还是撒手离开人世。

二姐李思林透露李玟当年没有上大学，全是为了让自己可以念书圆梦，她很感谢妹妹的付出，更泪崩喊：“下辈子我也要继续做她的家人。”

3）继母女“情变”6年 有亲人之名无亲人之实

李玟（左）和其中一名继女合照。（取自艺人微博）

李玟2011年和加拿大籍老公结婚，婚后抚养老公和前妻生下的两名继女。据说李玟一直将继女视如己出，然而后来传出假富豪老公婚内多次出轨，李玟向继女吐苦水却未获支持，导致身心俱疲。

李玟离世后，两个继女悄无声息地注销了社交帐号，直至现在都没有公开发声。网民后来搜索到李玟最后一条提到女儿的微博，是在2017年母亲节，当时她收到女儿送上一大束花，非常开心。只是没想到，过后的六年，母女情已经变质。

4）珠宝品牌停广告 有情有义有良心

李玟的广告海报被撤下，原来是品牌方对她表示尊重。（互联网）

李玟走后，她忍痛吃苦的过往被挖出，疯传。人们开始怀念她给人的亲切又真诚的感觉，形容她仿佛有使不完的能量，释放不完的热情。人们见了她也只好乖乖被融化，很难想到一个在观众面前这样开朗活泼的人，却经历了那么多心理生理上的折磨。

就像有萍水相逢的老人小贩，公开并感激她在大雪天买完他柑桔的善举，才让她人美心善的事迹传开。

还有网民发现中国某珠宝品牌撤下建筑外墙李玟代言的巨幅海报。据中媒报道，品牌方受访时说，现在不方便再用李玟的形象进行商业推广，是为了尊重她本人及她的家人。除了海报之外，品牌也将所有门市中，有李玟身影的广告撤下，不再进行任何商业用途。这个做法引来网民一致称赞：“有良心有温度的品牌，不吃人血馒头！”后来，有人说，品牌老板是李玟粉丝，10年间只有她一个代言人，且在其人生低谷时也没有中断合作。这样有情有义的故事，发生在李玟身上，让娱乐圈备添温暖。