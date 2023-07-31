“你终于自由了 只是你怎么舍得”幕后人记住李玟的美好

天后李玟（Coco）突然离世，留给大家的是遗憾和不舍，但她也留下了许多美好。Coco在工作人员、化妆师和媒体人眼中是什么样的艺人，他们记住了李玟什么样的好？

“作为一位要求完美的艺人，Coco从来没有给工作人员任何麻烦，只要有工作，她会准时化好妆，以最佳状态出现。她更不需要工作人员提醒，该做什么或带什么，任何事都很清楚。”——梁铭玲（索尼音乐前市场经理）

梁铭玲在Coco的全盛时期（1996-2000年期间）与她有密切的合作关系。她接受《新明日报》访问时说，Coco在她心中就是开心、阳光和完美的人，她记忆中的Coco是个对工作敬业，对母亲孝顺，对粉丝疼爱有加的人。

“每次见到她都有好心情，没有看过她发脾气或伤心的模样。在我心中，她总是满满的正能量，是一位认真、努力的艺人，也是非常坚强的女生”。——索尼音乐前宣传张萍凤

张萍凤在1996到1998年期间，担任Coco的宣传人员，陪着她在新马和中国宣传专辑。她接受《新明日报》访问时回忆，Coco在她心中是个开心的人，并称赞Coco是天生的艺人，工作时完全没有抱怨，“她能从早上7点开始工作到凌晨，完全不显倦态。”

“她是一位很有职业道德的艺人，从不迟到、清楚了解自己的目标，而且是讲求细节的人，所以算是很容管理的艺人。”——索尼音乐前宣传陆淑卿

陆淑卿曾担任索尼音乐的宣传人员，负责Coco在本地的行程长达五六年。她受访时说：“我带Coco的时候，她已经是国际巨星，当时已发行“Di Da Di”……当时我算是新人，第一次看到她的红发造型让我印象深刻，觉得她是一位大胆前卫的国际巨星，也是The Only One。”

李玟当年“Di Da Di ”的红发造型堪称经典。（互联网）

“我依旧记得她在《好心情》里阳光灿烂的笑容，也记得她站在奥斯卡舞台上优雅美丽的身姿。这是我们集体回忆里的李玟，也是我想永远记得的李玟。历史只有在它成为历史的时候，才能感受它的重量。李玟是近代首位打入欧美流行音乐市场的华人歌手，她将自己的一生推上后人无法企及的耀眼高度。这份体面，但愿所有爱她的人，好好守护。”—— 张承尧（UFM100.3 DJ）

张承尧在《联合早报》的“U游频率”专栏中，回忆李玟的风光成就以及人生低潮，并提到近年来大家把注意力放在她的婚姻、容貌和身材上，或许都造成了李玟的压力。她离世后有关家人纠纷引起话题，但承尧想记住的，是李玟灿烂的笑容，美丽的舞姿，并希望大家能好好守护住她这一份体面。

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“第一次与Coco合作，她在工作后亲自把我载回家，这个举动非常暖心，让我永生难忘。重点是，她让我觉得与众不同，让新人Alvin自信心暴增。”——星级造型师Alvin Goh（吴吉伦）

新加坡星级造型师Alvin Goh（吴吉伦）在2005年初到香港时，经摄影师好友的介绍认识Coco，并与她合作过好几次。他在《新明日报》的访问中提及，Coco对表演的热爱让他留下印象，“还记得有一次在化妆室，我听到她在暖嗓子，歌声爆发力十足，彩排时更竭尽所能，让人见识她的认真和努力。”

“你说你想要的自由，我说你本来就是自由的，如今你终于自由了，只是你怎么舍得……这是你的选择，我只能接受，你的意志和精神我会传承下去，答应你的事情我会做到，用尽一生。”——音乐制作人孙侨志（李玟好友）

中国音乐制作人孙侨志与李玟有着多年情谊，得知李玟去世的消息让他陷入悲伤。他在微博悼念好友，并提到李玟曾要他保持开心的心情，他回复“Happiness is a choice（快乐是一种选择）”，李玟听到这句话表示非常喜欢，还说要把它写下来，还强调自己最想要的就是自由。他没想的是，李玟会选择这样的方式离开，难过说道“如今你终于自由了，只是你怎么舍得。”

孙侨志（左）对好友李玟的离世悲伤不已。（互联网）

“谢谢李玟陪伴我们的童年，她的歌声、笑容添加了我们生活好多色彩！一路好走。”——狗仔葛斯齐

向来言辞和作风犀利的狗仔葛斯齐对李玟十分欣赏，他在脸书提及当年跟拍李玟的往事，“她得知我们跟了一整天，竟大方站在阳台，体恤我们辛苦，当时拍到她，说不上来怎么回事，表情真的很忧郁望着远方。”

李玟体恤狗仔跟拍辛苦，竟大方站到阳台。（互联网）

“真心体会到台上一分钟，台下十年功，舞台上发光发热的Coco，每次与她合作，总能感受到巨星级的敬业态度，尽心于追求满分至每一细节，展现最完美的一面献给爱她的每个人。”——彩妆师游丝棋

游丝棋是许多明星和名人指定的彩妆师，与李玟合作多年。她接受陆媒《红星新闻》访问，大赞Coco是敬业歌手，对工作会尽力做到最好，妆发力求细致、零死角，将最好、最美的一面带上舞台并呈现给观众。