罗志祥小巨蛋开唱暴哭！我自己搞砸的！

（综合讯）罗志祥30日攻蛋举办第二场“EVOLUTION演唱会”台北站，适逢他44岁生日，妈妈和粉丝惊喜为他安排庆生桥段，他感谢粉丝、好友的支持后，原本《闹翻天》前奏已下，他突然喊卡说：“等一下，我有谢谢我经纪人小霜吗？”接着激动含泪告白：“我的家人，谢谢你辛苦了！”

罗志祥经纪人小霜。（互联网）

罗志祥哽咽地说：“从我出道开始没有钱，她给我很多零用钱去吃饭，帮我缴房租，我跟她说我有一天红了，不会让她少一块，我会给她很多很多，她只是笑笑觉得不太可能，结果《转角遇到爱》那部戏红了，很多人喜欢我。”之后在事业巅峰期，却被前女友揭开私生活，让他陷入低潮，罗志祥说：“这过程发生很多事情，很多人离开我，我不能管他们，但我很感谢所有在我身边留下来的人，谢谢你一直对我不离不弃。”

小猪演唱到一半，感触发言落泪。（互联网）

他并难掩情绪喷泪表示：“虽然我们曾经一直在吵架，但我真的把你当最好的家人，我答应过你，我会继续努力的，这两年你辛苦了，我自己搞砸的，我重新再建起来就可以。”接着霸气哭喊：“不管别人怎么酸我，我成功的要件三个就是不要脸、不要脸、不要脸！”引爆全场尖叫，罗志祥更罕见掩面痛哭失声，一度哭到发抖，最后更不忘搞笑要记者媒体不要再提他旧事，崩溃大喊：“都过了，我求你们了。”