范文芳笑揭儿子为了她 与爸爸李铭顺“作对”

从童年爱吃的红豆冰取灵感，阿姐范文芳炮制“Memories Tart”贺国庆佳节，披露家中大小男人趣事，国庆宝宝Zed曾为了她与铭顺作对！

难得受访的阿姐范文芳抱病接受《新明日报》访问，偶尔传来几声咳嗽，近日感冒了，正在康复中。她谈到“Memories Tart”表示，新加坡国庆对于她一个土生土长的新加坡人是特别有感情，加上爱儿Zed（李晞铨）又是国庆宝宝，更是双喜临门。

“所以今年就在想，能不能制作一个甜点挞庆贺国家生日，新加坡是我的家，陪伴我从幼儿、童年到成长至今，有太多温馨甜蜜的回忆，回忆很美好也很独特，记得小时候的我，最爱吃红豆冰……”

红豆冰除了甜甜的、流泻沙冰上的七彩缤纷，看在文芳眼里就像国庆佳节在星空绽放的烟花，“冰冰凉凉、而且每挖一勺都涌入不同的口感，刺激着味蕾。”

文芳从红豆冰吸取得灵感，制作烘培了“Memories Tart”，凸显味蕾的多层次，粉嫩粉嫩的色泽，从8月1日开始，只限在国庆月于网上限量推出。

九岁爱儿晞铨是国庆小寿星，如何为他庆生？文芳笑说：“儿子有跟爸爸（李铭顺）提出在家里举行烧烤会，他父亲正在考虑。”铭顺目前人在本地，一家三口齐聚。

范文芳与李铭顺一三家口。（取自网络）

甜赞儿子贴心

记者打趣问夫妻俩谁做白脸谁当黑脸，文芳笑说“轮着做”：“不过我比较少生气，稍微变脸，儿子就会显得紧张，但儿子对我们二人都很敬畏，可能因为他很在乎父母。”

问及晞铨可曾对她做过什么暖心事，文芳说来语气甜滋滋：“他是很贴心的孩子，我咳嗽，他会一直来抱我、关心我，问我‘你还OK吗？’；脚受伤了，他会来帮我按摩；我休息，他不会来吵我。”

最令文芳印象深刻的一次，是有一天下午，她倒在沙发上睡着了，铭顺坐在一旁，旁边开着风扇，“当时我说自己好冷，铭顺没反应，因为他很怕热，但在饭厅的儿子听到，他立刻走过来把风扇关掉。”

铭顺反问儿子为什么关风扇？晞铨说“因为妈妈说很冷”，但铭顺太怕热，很自然又扭开风扇，不过，当他一走开，晞铨又再一次走过来，把风扇关掉，“他就是这么一个小暖男！”文芳语气充满怜惜。

晞铨向来粘她，以往她工作迟回家，儿子会一直等到她回家才肯上床睡觉，这些年文芳为了照顾家庭，婉拒了好些片约，铭顺曾对记者表示，感激老婆付出很多，为了照顾一个家与孩子，牺牲热爱的事业，让他能专注地在娱乐圈打拼，但文芳被问起，笑说这不是“牺牲”。

“我一直没出国（工作），也因为离不开儿子，因为没人能代替‘妈妈’的身份，小孩子的成长过程那么短暂，我非常珍惜这段相处的时间，只要一错过，孩子就长大了。”

“当妈妈的，这不算牺牲，那是一个天职，一个很重要的岗位。”语气绽放母爱。

录节目偷师

8月她将再接主持棒，与欧萱携手主持《糖朝冠冕》，她乐于见到更多创意烘培，“我从中偷师。”

文芳拥有一大票支持者、具备甜点烘培实力，未来会否投资开店？

她想了想说：“实体店？不会，那是不一样的生意方式，现阶段的我主要照顾家庭、孩子、有好剧本的话，我会接拍，开烘培店我担心应接不暇。”

提到本地娱乐圈，文芳也略有留意，小阿姐中她觉得黄暄婷人红有气场，看上去挺亮眼，小阿哥嘛，文芳认为平分秋色、实力相当；不过想了想，她补上一句：“我选张哲通吧，老公当导师的（《才华》竞赛时），我也支持一下。”