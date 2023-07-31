吴岱融进军饮食业 吉隆坡连锁店当股东

吉隆坡设四间连锁式餐厅，演技派男星吴岱融强调“只是小股东”，不排除未来在本地开餐厅！

据悉，吴岱融最近与星妻钟淑慧在马国吉隆坡开设连锁食店，不只夫妻档合体当生招牌，该食店还是岱融与朋友合资，目前开业半年，最近张智霖、谢天华、梁汉文、林晓峰及吴卓羲到马国开《燃烧吧我们的哥演唱会》，吴岱融的餐厅竟也成为其中一间赞助商。

记者昨天联系吴岱融，向他确认此事，他谦言合作的生意伙伴是他好朋友，对饮食生意充满热忱，“我们是当代言人、也投资，不过只是投入小小的股份。”

吴岱融向来有碗说碗，声言进军饮食业只是处于学习阶段，在吉隆坡开的餐厅走的是大众化路线，类似香港茶餐厅，但卖的是马国的叻沙、咖喱面、河粉、椰浆饭等，他不讳言如果生意理想，可能进军香港饮食业，那会否在本地设立餐厅？

“香港的机会大一点，当地有朋友在帮忙找地方；不过新加坡也不是不可能，只是目前没有具体细节，也不想把话说满。”他不希望给外界带来“爱炫耀”的感觉，一切行动了再说。

吴岱融属于味蕾敏锐的人，平时也能下厨露一手？他透露：“儿子小时候比较偏食，为让他饮食均衡，我会把食材像芹菜、马蹄，叉烧等等都切成粒状，然后并入炒成饭，那每一种营养他都能摄取，我家人称之为‘爹地炒饭’，哈哈。”

看来岱融不只疼爱妻子，也是细心的二十四孝父亲。

餐厅都是道地的马国美食。（取自网络）

《家》拉队到隆拍摄 为剧组赞助餐饮

目前人在马国拍新剧《家族荣耀之继承者》的吴岱融，表示在《家》中饰演的是大家族的“司机”，林峰的父亲，问起与林峰的合作印象，他以很聪明、很擅于思考、对事情的分析能力很强赞林峰，“就算聊起生活中的事，他对品酒也很有研究。”

《家》在吉隆坡拍摄时，吴岱融的餐厅还赞助了剧组工作人员几顿餐饮。