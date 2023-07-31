上中国节目教音乐剧 陈洁仪兼当心灵导师

陈洁仪在中国大陆节目《爱乐之都·青春季》担任导师，这是她继2014年《我是歌手（第三季）》和2017年《蒙面唱将猜猜猜2》之后，再次参与大陆节目。《爱乐之都·青春季》是东方卫视一个推广音乐剧的节目，24名年轻音乐剧演员将组成三个剧团进行竞演，争取成为“年度The One剧团”。

《爱乐之都》第一季汇聚许多兼具实力与人气的音乐剧演员，向观众展现音乐剧的魅力，从荧幕上的竞演到线下的全国巡演，让更多人了解并喜爱音乐剧。《爱乐之都·青春季》聚焦“新声力量”，展现新生代音乐剧演员的风采。

本季节目将于8月5日首播，陈洁仪已经录了四集，她接受《联合早报》访问，分享为何接下这个节目。她说：“我现在选工作有很多考量，当然有纯粹的商业考量，但如果要花很多时间，就不能只是商业考量，还必须是我相信的，和我能有所贡献的。音乐剧在流行文化中还不是主流，但上海政府认为这是一个重要的产业并极力支持，希望上海成为‘东方百老汇’，而这个节目旨在教育更多人认识音乐剧、鼓励更多原创，以及栽培更多人才，我觉得很有意义。”

陈洁仪有丰富的音乐剧演出经验，音乐剧对她深具意义。“作为表演者，我每三到五年都要演一部音乐剧，不然我的艺术灵魂会枯萎。演出音乐剧让我吸取新能量，让我振奋，也让我走出歌手的舒适圈，每一次演出后也觉得自己的功力提升了。”

很尊敬音乐剧演员

除了陈洁仪，节目另外两位导师是阿云嘎和胡海泉，三人各搭配一位音乐剧导演，为各自负责的剧团选角，指导演员诠释角色，并对所有演出点评。陈洁仪分享说：“之前参加《我是歌手》和《蒙面唱将猜猜猜》，我就是唱歌，但这次在幕后跟导演学了很多，发现自己虽然离开戏剧学院多年，还是记得一些东西。”

对于音乐剧演员，陈洁仪满是尊敬。“我很幸运演过很多音乐剧，但我终究是流行歌手，如果问我会全职做音乐剧吗，可能20几岁时会，现在的我觉得太难了，音乐剧要唱跳演，还是现场演出，非常不容易。除非你真的热爱和疯狂，否则做不成，因为真的太辛苦了，我看一些歌唱和演戏比赛的参赛者，他们的热忱都无法胜过音乐剧演员。”

除了教导演出技术，陈洁仪也不忽略这群年轻演员的心灵培育。“看到被淘汰的演员很伤心，我会跟他们说，被淘汰不是指你不够好，也有很多其他因素，例如曲目不适合你、角色不适合你，就像现实生活，如果你试镜没通过，不代表你不好，也可能是这些因素。我有一点像心灵导师，不能只说好话，但给予批评时也不能摧毁他们的自信，要带着爱去讲一些话，我以前戏剧学院的老师也是这样，我是跟他们学习。”

《爱乐之都.青春季》三位导师是阿云嘎（前左）、陈洁仪（前中）和胡海泉（前右），他们分别与三位导演高瑞嘉、何念以及胡晓庆搭档。（东方卫视提供）

在工作中过生日

陈洁仪接下来还要飞大陆四次完成录影，她目前也在为9月的个人演唱会做准备，蜡烛两头烧的她淡定地说：“我说过自己是‘农夫歌手’，就是季节性地工作，冬天休息，春天耕种，现在是收割的时候，确实忙死了，但我就认了，也乐在其中。我很有经验，知道怎么解压和照顾好身体。”

节目的总决赛录影日期刚巧是她的生日，即9月15日，她笑说：“我已经习惯在工作中度过生日，也不特别喜欢庆祝生日，所以无所谓。”

陈洁仪“Little Things”30周年演唱会

日期：2023年9月8日至10日（星期五至星期日）

时间：晚上8时

地点：滨海湾金沙剧院

票价：$88至$248（未包含行政费）

《联合早报》、zaobao.sg和《新明日报》是演唱会指定宣传媒体。