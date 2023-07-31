李玟老公和继女来了！一身黑现身灵堂掀暴动

（综合讯）歌坛天后李玟本月初在家中逝世，得年48岁，消息引来外界痛心不已，她的告别式今（31日）在香港殡仪馆举行，一早就涌入大批粉丝聚集，场外更是一片盛大花海，而下午4点告别式正式开始，李玟的家属、好友、粉丝都悲痛现身送别挚爱。

中国媒体拍到Bruce到追思会现场。（互联网）

其中，最让外界关注的，莫过于她的洋老公老公Bruce Rockowitz（乐裕民）是否现身，稍早Bruce也搭车以密道现身殡仪馆，引起现场暴动。据中国媒体报道，他们拍到有两辆车驶入会场，表示第一辆车坐的就是Bruce，而第二辆车坐的则是李玟两位继女及歌手陈奂仁。

李玟和洋老公Bruce原本今年要完成离婚手续。（互联网）

李玟闺蜜过去受访时就痛心透露李玟原本7月要跟老公离婚，“她不能走到真正离婚这一步，她太爱一个人爱到疯狂了，爱到极点了，最后手续也不愿意多做完，她情绪上不能离开，就让她快快乐乐的离开吧！”李玟从心理影响生理，让抑郁症、乳癌一次爆发，最终更疑似过不了情关选择结束生命，让全球粉丝悲伤又愤恨不已，在告别式前甚至扬言一看到Bruce就要砸鸡蛋伺候，成为众矢之的的Bruce稍早也果真现身。

李玟追思会现场，气氛哀伤肃穆。（互联网）

事实上，李玟的外籍丈夫Bruce早已神隐多时，近来才终于以中文声明自清不会抢李玟财产：“我从来没有，未来也不会参与有关CoCo财产分配的任何事宜。”并表示：“捏造并散布有关我和CoCo的婚姻及财产状况的虚假信息，发表侮辱、诽谤我本人的言论，严重侵害了我和家人的个人隐私和名誉权，给我和家人的个人生活带来了巨大的困扰和负面影响。”如今李玟已经香消玉殒，一切言语都唤不回大家心中的挚爱。

李玟追思会”正在直播，浏览《联合早报》“好好说再见”专页，追踪李玟告别式和出殡仪式即时新闻，同时回顾天后生前点滴和经典歌曲。

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