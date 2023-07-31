李玟告别式上致辞 甄妮“气”好友这样和她见面

李玟（Coco）的告别式7月31日下午4点开始，家人在网上直播，让全世界的粉丝可以送她最后一程。

告别式一开始由蔡依林、陈奂仁、鲁豫、莫文蔚、黄晓明、李安、林俊杰和刘德华、谭咏麟、陶喆和王力宏等多位艺人和幕后人，以录制视频的方式回忆和悼念Coco。大家述说和Coco的缘分，以及对她的思念。大家都对她的离世万般不舍，但也只能寄予满满的祝福，愿她在另一个世界可以快乐。

艺人们的视频之后，画面转到香港殡仪馆的告别式现场，李玟的棺木摆放在一片白色和紫色花卉之前。李玟的二姐李思林在致辞时强忍难过的情绪说：“我妹妹去到的地方都充满笑声和爱心，但我知道在今天这样的场合有点难，我会简短地说，因为我很难装快乐。我借用妹妹在演唱会上常说的一句话，‘今天你可以选择在很多地方，但你选择来这里，所以我谢谢你。’”

李玟二姐李思林上体致词。（互联网）

除了李思林和告别式主持人李岳齐，另外邀请了其他9位嘉宾致辞，当中包括李玟恩师姚谦、甄妮、萧亚轩和Jonathan Serbin（华纳音乐高层）等。甄妮和萧亚轩戴着墨镜但掩饰不了悲伤，甄妮和李玟原本相约31日碰面，甄妮灵堂致词时心痛哽咽，“生气”好友竟以这样的方式有她见面。她哭说：“她选择在我女儿的生日这天离开，以后我是要庆生日还是忌日，我不喜欢她跟我开这样的玩笑。”萧亚轩更是一开口声音就颤抖，边说边哭。

萧亚轩在致词时痛哭失声。（互联网）

告别式前外界关注Coco的老公Bruce （乐裕民）和继女是否现身，Bruce约莫下午3点多与两个女儿终于出现。一行人搭车从殡仪馆后门的地下室入场，刻意避开在门口守候的上百家媒体。Bruce穿着黑色西装，神色哀伤抵达殡仪馆会场，随即在４点前进入场内，期间和身边女友人交头接耳，之前有李玟歌迷扬言要向他抗议砸鸡蛋，所幸目前没有发生砸蛋冲突。

李玟追思会”正在直播，浏览《联合早报》“好好说再见”专页，追踪李玟告别式和出殡仪式即时新闻，同时回顾天后生前点滴和经典歌曲。