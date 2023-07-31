逾千粉丝持鲜花排长龙入灵堂 哭成泪人祭李玟

（综合讯）天后李玟（CoCo）的丧礼31日于香港殡仪馆举行，晚上6时进行公祭，安排粉丝进入灵堂鞠躬，送别偶像！有中国粉丝在中午时份，已经现身殡仪馆门外，其后陆续有粉丝场到场，到了下午四时左右，逾千粉丝已在殡仪馆对面公园聚集，排队等候入场致祭。

李玟追思会场地外聚集了超过千名粉丝。（互联网）

据港媒报道，排队人龙从香港殡仪馆对面的游乐场开始，绕公园一圈后人龙延到附近商场后方，仍未见龙尾，因中间相隔马路，警方也到现场维持秩序。接近晚上7时，歌迷分批到达香港殡仪馆后，沿楼梯登上灵堂。歌迷完成致祭后，从香港殡仪馆后方离开，有歌迷在致祭后情绪失控，放声痛哭。

现场排队粉丝人龙绵延不断。（互联网）

李玟中国歌迷会约500人来港出席追思会，向偶像作最后的道别，有来自上海的粉丝喜欢了李玟20年，最爱她的人品和音乐。也有粉丝称李玟激励了很多人，是他们前进的动力，而歌迷会之后也会在不同地方举行追思会并继续在网上发放李玟的片段，希望大家永远记得李玟，不会忘记她。

李玟粉丝在灵堂伤心落泪。（互联网）

杜德伟憔悴入场、韩红需要人搀扶

李玟追思会Youtube直播，除了许多巨星录制追忆影片，也有人送上花篮致意，更有人亲赴现场送天后最后一程。香港男星杜德伟就现身会场，模样憔悴难掩悲伤神情，不发一语地走进会场，令粉丝相当心疼。

杜德伟憔悴现身李玟追思会。（互联网）

其实在李玟骤逝消息传出后，当时杜德伟就曾发文提到，自己在2015年的演唱会上，他曾邀请李玟当嘉宾，且两人为了合唱舞曲，杜德伟还特别将舞蹈重新编排，而当时李玟认真敬业的工作态度就曾让杜德伟非常感动：“Coco在初步排练动作时，已经认真地唱着歌词，把每一次排练都看作正式在台上表演似的，不管舞蹈动作的力度，还是唱歌的声量，都百分百地全力以赴。她是我合作过的歌手艺人中，唯一一位在排练时也这样‘百分百’的。”

韩红（戴墨镜者）需要人搀扶进入灵堂。（互联网）

另外，大咖天后韩红也到会场，她戴着墨镜不发一语，韩红面容憔悴需要由旁人搀扶，被问到是否有想对CoCo说的话，韩红并未回应，仅低头缓缓走入会场。实力歌手李克勤之后也只身抵达追思会现场，向李玟做最后告别。