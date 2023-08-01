等一个拥抱 Embrace

卫视电影台（星和Ch866） 晚上11.25

香港歌手恩悦（龚柯允饰）到马来西亚酒廊工作，姐姐恩乐（李璧琦饰）告知爸爸汉强（陈友饰）患癌兼脑退化，希望恩悦回港见最后一面。恩悦对拋弃母女三人的父亲心存愤恨，勉强答应回港。见面后汉强误把恩悦认作妻子帼梅，对她表达很深的爱意，恩悦开始开始了解汉强当年被逼离家的原因……

游走世界天与地（首播）

8频道 晚上8.00

香港体验式旅游节目，黄翠如将带大家游走世界，包括欧洲富国摩纳哥和极贫穷国家摩尔多瓦，拥有600年和平的瑞士和战火连天的叙利亚。翠如以贴地的角度感受两种极端的生活。

星期二特写

8频道 晚上8.30

《路上讨生活》第4集：《公路上的救星》。拖车司机像公路“清道夫”，移除抛锚和事故的车子，确保公路畅通。拖车司机在高速公路工作命悬一线，有司机因此丢命。平板拖车司机负责运输超级跑车，他们都是开车能手，驾驭昂贵的跑车。遇到车辆掉进大水沟，重型拖车为它们翻身，吊回路上。节目带你了解拖车司机的艰辛生活，鲜为人知的工作实况。

自白 Confession

tvN（星和Ch824，新电信Ch518） 晚上9.15

法庭搜查剧，崔道贤（李俊昊饰）少年时心脏病严重，奇迹般获得心脏移植的机会。手术后，父亲竟被以杀人罪起诉，人生再次迎来试炼。为了重新调查父亲的案件，他成为律师追寻真相。