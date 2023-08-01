暌违23年国庆演出再献唱 许美静：人生圆满

本地歌手许美静阔别新传媒国庆演唱会舞台23年，今年终于再登台演唱，这次她带来歌曲《Moon River》以及大家熟悉的经典歌曲《城里的月光》。对此许美静感慨：“人生很圆满！”

许美静接受《新明日报》访问时表示上一次登台国庆演出还是在2000年。而她也回想起自己第一次参加国庆演出，当时的她还在就读中学二年级，“我还记得当时我们是用flash card呈现美丽的图案……”。如今30年后的许美静再为国庆表演，这令她感觉“格外浪漫”。

作为华语歌手，对于这次获5频道邀请，并将在英语频道唱华语歌曲，许美静笑称：“感觉颇有一番滋味。”她接着说：“感动的是我和电视台、报章、电台以及国庆日都很有缘分，我很珍惜这一切，每一个机遇都让我觉得人生很圆满。”

这次演出，令不少许美静粉丝很期待。许美静向记者透露，最近遇到了一些很有心的歌迷，大家表示很期待她的演出，还说会亲自到场支持她，为她加油打气。

“顿时我感觉时光倒流了，回到当年还在为大家唱歌的时候。我没有什么能够逗他们开心的，唯有照顾好自己，好好地为他们唱歌。”

将飞中国多地表演

最后记者问许美静的接下来工作动向，许美静透露，接下来直至年底都会忙演出，首先飞往海南岛，接着9月会前往西安、上海等地区表演。

新传媒携手滨海湾花园（Gardens by the Bay）共同举办的国庆特备演唱会将于来临星期六（8月5日）晚上7时30分至9时，在The Meadow举行。演唱会还准备了烟花汇演以及老少皆宜的嘉年华，入场免费。