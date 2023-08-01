Cardi B朝泼饮料歌迷怒扔麦克风 当事人已报案

（综合讯）30岁美国饶舌女歌手Cardi B 7月29日在拉斯维加斯露天舞台开唱，突然被台下一名观众泼洒饮料，她当场愣在原地，随后将手上的麦克风朝对方扔去，视频在互联网上疯传。

当时，Cardi B正在演唱人气歌曲“Bodak Yellow”，台下一名观众突然举起手中的饮料杯，朝她泼洒杯中液体。面对这个突如其来的状况，台上的卡蒂B满脸震惊，随即高举手中的麦克风，猛力朝对方砸去，口中念念有词。保安人员也立刻上前，带该观众离开会场。演唱会没有因此中断，Cardi B仍继续演唱。

据外媒报道，事发后被Cardi B扔麦克风的当事人已经向警方报案。Cardi B的麦克风不仅砸到了当事人，还反弹到旁边的女子身上，目前不清楚是哪位报了案。互联网上也流传一段视频，泼水女子在被砸后当场向Cardi B道歉。

外媒指出，在发生争执前，Carid B曾因天气太热，要求台下观众朝她泼水降降温，她自己也往身上倒水。而被扔麦克风的当事人却是在Carid B表演过程中（非互动环节）突然向她泼饮料，才导致她暴怒。

另外，也有媒体称这是Cardi B在24小时内，第2次气愤地拿麦克风砸人。7月28日晚间，她在同一间夜店表演时，于结束表演后立刻转身，将手中的麦克风砸向DJ。尽管目前不清楚她这么做的原因，但有粉丝猜测是因为DJ在她表演中，不停缩短她的歌曲长度。

对此，Cardi B目前尚未回应。