筹办李玟告别式每天哭上十几次 李思林曝年迈母亲状况

（香港讯）TVB节目《东张西望》7月31日晚间播出李玟二姐李思林的访问片段，李思林谈到年约80岁的母亲，坦言母亲的情况不太好，更表示筹办告别式的过程不易，每天睹物思人能哭上十几次。

访问中，李思林哽咽地感谢有专业的朋友帮助，处理丧礼事宜，“这样我就不用全部都自己处理，这个过程很困难，譬如当粉丝们每每给我一个影片，我就哭一次，公司给了片段又哭一次，听她（李玟）唱歌剪辑又哭一次，好朋友提到她的故事又哭一次，我每天可能哭十几次，我不知道几时（提到听到李玟的事）才不会哭。

她说，丧礼不是一个活动项目，所以很难把这件事来当做活动来处理。

李思林眼泛泪光提到李玟离世前几日，“她走之前那几晚我们整天都在一起，所以回想起她生前说过的话，喜欢哪一条裙子，觉得自己帮不了妹妹去处理这件事情，很不开心。”

母亲情况不太好



谈到年约80岁的母亲，李思林直言她情况不太好，因为“白发人送黑发人”，“妈妈这几天生日，她说以后都不会再庆祝，我明白她的心情，对她来说心好像被挖了个洞。”

她也提到，妈妈当时在医院说自己30岁时老公就离开了，现在不想再失去女儿，希望医生能尽力救李玟，也感谢医生已经尽力了。“她在世的时候就是个快乐小天使，她走了我相信她也会是个快乐的小天使。”

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