星星陨落2023：最后一次说再见 一起记住李玟的美好

李玟（Coco）走了，但是李玟也没有走。8月1日之后她永远离开了我们，但她留下的音乐、温暖和爱将永远留在大家心中。

Coco的家人延续她一贯贴心的个性，通过现场直播7月31日的告别式以及8月1日的出殡，让全世界的歌迷能送她最后一程。直到最后一刻仍然那么疼惜歌迷，叫歌迷如何不爱Coco和她的家人？来自世界各地的歌迷都来向李玟道别，有人激动到跪地痛哭，多人聚集会场外不愿离去，出殡时所有人都大哭不止，场面凄凉。

来自各地的歌迷来送李玟最后一程。（互联网）

大家有多爱李玟？7月31日的告别式上家人好友和粉丝们哭得痛彻心扉，大姐李秋林和李思林在灵堂上嚎啕大哭，高喊“他害死我的妹妹”，听得人心碎。

甄妮致辞时心痛地说：“我喜欢她，她对事业非常努力、专业，光芒万射。她对家里是那么孝顺，她姐妹那么情深，她对她的朋友那么样的温暖，她真的是一个非常可爱的一个小女生。”

甄妮和李玟是忘年之交。（互联网）

萧亚轩哭着说，Coco曾在她感到迷茫的时候鼓励她，“她告诉我，我的歌曲、舞蹈和表演都非常棒，她也常常语音留言给我，告诉我，她是我的大姐姐，什么事情都可以跟她说。”萧亚轩从小在单亲家庭长大，身为姐姐的她，从来没有人称她为妹妹，“那句话听起来很平凡，却在我心中刻下了很重要的几个字。”

萧亚轩致辞时情绪激动。（互联网）

同学诉说不为人知的李玟



大家从九位致辞的亲友口中重温Coco的美好，当中两位昔日同学回忆起年轻时的Coco，也让大家听到了她不为人知的一面。

同学都以Coco的原名Ferren称呼她，来自纽约的李百敏（Grace）是Coco在旧金山的高中同学。她在致词中数度哽咽，致词完毕再度向李玟行三鞠躬时，再也忍不住情绪，崩溃大哭。

Grace谈到和Coco的相处，“跟她在一起我总是很自在，因为她从不评断我，无论怎么样她都会爱我。因为我们从不知道下一次见面是什么时候，所以每次道别都特别难。Ferren会跟我打手指勾，这样我们就知道一定有再见的一天。”她以此结束致辞，“这次也一样，虽然不知道何时，但我们总会再见，勾勾手。”

李玟的高中同学Grace致辞时强忍悲伤。（互联网）

另一位高中同学Susana Jung则回忆Coco念书时的点滴，提及她是校园里的风云人物，既是学生领袖，也是学校排球队的一员。她细数和Coco共度的校园生活，其中让她难忘的是，每次参加学校的舞会，她、Coco和Grace总是第一个下到舞池，“我们总是忘我地跳着。Ferren经常跟我说，她很怀念那一段日子。”

亲友们口中的Coco是充满爱和温暖的，如今她虽已离开，但她的爱肯定能永留大家心中，直到重聚的那一天，Coco，再见了。

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