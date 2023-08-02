上蔡乐

8频道 2日晚上8.00

西班牙大锅饭是西班牙的国民美食，也是本集阳光可乐和蔡恩来要学的重头料理。这是他们首次挑战欧式烹调，老师用的许多食材，他们连听都没听过，两人会闹出什么笑话？最终会成功吗？西班牙人用餐又有什么禁忌和礼仪？锁定节目自有分晓！

正义的重生（首播）Again My Life

U频道 2日晚上10.00

也称《再次我的人生》，剧情描述勇于揭开黑暗和对抗不义的检察官熙宇（李准基饰），在调查议员赵泰燮（李璟荣饰）的不法行为时不幸遇害，死后遇到一个神秘红衣女子，对方让他回顾自己的一生，原来他念书时被同学霸凌，父母在他高中时遭遇交通肇事逃逸事故身亡。熙宇获得重生机会，他回到学生时代考入法学院，并开始部署复仇计划。

《银河护卫队3》除了原有班底，还有新角色。（互联网）

银河护卫队3 Guardians of the Galaxy Vol. 3

Disney+ 2日上线

在最终章，除了原有班底，还有新角色。片中“Rocket” 浣熊这次跃升C位，剧情围绕在它的悲惨经历，同时为了拯救伙伴Rocket，“Star-Lord”与整个团队必须踏上与“The High Evolutionary”对抗的旅程，只是他们很快就发现，要抢救的不仅是朋友，还有危在旦夕的星系未来。

《马克卡文迪什：永不停歇》聚焦英国脚踏车运动冲刺王Mark Cavendish的职业生涯。（Netflix图）

马克卡文迪什：永不停歇 Mark Cavendish: Never Enough

Netflix 2日上线

此纪录片聚焦英国脚踏车运动冲刺王Mark Cavendish（马克卡文迪什），讲述这名职业自行车手的飞速崛起、悲惨坠落，以及不可思议的东山再起。2016年底，马克卡文迪什只须赢得四个赛段冠军就能追平传奇的前职业车手Eddy Merckx（艾迪莫克斯）保持了41年的34个赛段冠军纪录，并巩固声誉。结果，他却经历了五年痛苦的伤病、疾病和抑郁。卡文迪什后来东山再起，在2021年环法自行车赛上的表现震惊世人。

马国明（右二）在《法言人》演出师爷。（互联网）

法言人（首播）Speakers of Law

娱家戏剧台（星和Ch855）3日晚上8.00

主演：马国明、林夏薇、张颕康、黄嘉乐。天资聪颖的金师爷（马国明饰）因为年轻时一宗冤案及家庭背景等种种问题，放弃大好的律师前途，改当师爷。拥有超强头脑、交际手腕的他，黑白两道都吃得开，用自己的方式为正义发声。