娱乐吃瓜：李翊君靠琼瑶走红两岸 难忘16岁在新加坡首登台

54岁的李翊君下星期天（8月13日）将来新加坡开35周年演唱会，她在台北接受《联合早报》专访时，感谢因为演唱了琼瑶剧歌曲而让事业登上高峰，也不忘在新加坡踏出歌坛的第一步。

李翊君的演唱会取名“三五好友演唱会”，寓意出道35周年。回顾当年，她在1986年便以本名李华苓发行翻唱唱片，当时相中她的就是新加坡本土的风格唱片公司的洪老板。他看到了李翊君的舞台演唱，觉得她有潜质，便签下她。不过李妈妈当年认为演艺圈是大染坊，唱片公司都是骗人的，唱片公司老板还得跟歌唱老师一起拜访她，才说服李妈妈带女签约。

新马宣传两样情

李翊君成年之前便曾到新加坡的百货公司宣传唱片。（创时代提供）

李翊君还记得当年流行在百货公司做宣传，活动开始前，百货公司的楼层一早已站满人潮。她也记得洪老板会带她和母亲到一家船上餐馆用餐。所以新加坡对李翊君来说，永远都是她事业踏出第一步的城市，是“情感特别不一样”的城市。

当年港台歌手会把新马市场“绑”在一起，宣传行程会新马一次完成。李翊君忆述：“前三年的行程都好累啊，一般都是新马宣传三周，新加坡宣传几天，然后就到马来西亚去。那时候马来西亚没有什么华语电视节目，所以我们都得去不同的市镇宣传，舟车劳顿，我又水土不服，经常觉得难受。比起来，新加坡就舒服多了。”无论如何，李翊君觉得为了工作，甘苦都得概括承受。有些歌迷会记得，她当红时曾被请来新加坡演唱电视剧歌曲呢！

李翊君曾为新加坡电视剧《最佳配偶》献唱歌曲。（互联网）

她的歌路多元，从早期清新的校园民歌，到后期福建布袋戏歌曲《苦海女神龙》，都流行一时。她的歌路偏激情悲苦，往往能唱出人生的历练，很自然地被归类为实力唱将。她笑说，她出道时还未成年，初进录音室被制作人批评过唱功不够，“当年当红的偶像有杨林和方文琳，我们这种只能下苦功。”事实证明，熟能生巧，李翊君唱到今天还有捧场客，但昔日偶像多半已消失歌坛。

但其中一首经典不能不提，就是《风中的承诺》。1989年，近藤真彦推出《夕阳之歌》大爆，立刻引起亚洲翻唱风潮。香港的梅艳芳与陈慧娴分别推出粤语版《夕阳之歌》《千千阕歌》打对台，李翊君则在台湾以《风中的承诺》跟进热潮，就这样同属一首原曲的三个翻唱版本全部爆红，成为歌坛罕见现象。李翊君笑说，当时这首日本歌红遍东南亚，连泰国和越南也都有自己的版本呢！

琼瑶御用女歌手

1990年，有人向进军电视界的琼瑶引荐李翊君的声音，没想到把后者推上了事业高峰。琼瑶听了她的试听带，敲定她演唱连续剧《六个梦之婉君》同名主题曲《婉君》，开启了接下来的连串合作。《六个梦之雪珂》的同名主题曲、《还珠格格》片尾曲《雨蝶》、《还珠格格》主题曲续辑《你那么爱她》，都让她吸引了琼瑶剧迷。这些歌曲也为李翊君打开了广大的中国大陆市场。她说，到现在还忘不了曾在浙江温州办过4万5000人的演唱会现场。而且，琼瑶剧歌曲深入人心，历久不衰，至今还为她争取到各地登台开唱的机会。

李翊君开玩笑说，她也是读琼瑶小说长大的，《几度夕阳红》《聚散两依依》等都陪伴她走过岁月。“每次看到富家女爱上穷小子，我就会想，我如果是富家女就好了。不过长大了才会发现，其实人们还是讲求门当户对的。”

李翊君曾演唱多首琼瑶剧歌曲。（互联网）

她和新加坡还有另一段缘分，就是妹妹嫁给住在新加坡的台湾人，她过去常为探亲而来，还知道裕廊有个IMM超级商场。问她最想念的新加坡美食，她答：“菜头粿、炒粿条、鱼头米粉……还有麦片虾。我第一次吃，觉得新加坡人怎么那么厉害，会做出麦片虾这种东西！”

李翊君三五好友演唱会将于8月13日（星期天）晚上8时，在滨海湾金沙剧院举办，有兴趣者可上网marinabaysands.com或sistic.com购票，或打热线63485555。