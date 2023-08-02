福原爱声明控遭“社死” 江宏杰律师回应：完全不相干

（综合讯）江宏杰自从2021年初与福原爱婚变、正式离婚，对外相当低调，日前江宏杰赴日本召开国际记者会并落下男儿泪，喊话福原爱希望她能尊重台湾及日本的司法，不要再搞失联，引起热议。

江宏杰7月27日赴日召开记者会指控福原爱涉嫌“abduction（绑架）”之后，福原爱于星期二（8月1日）再发出日文声明，痛批江宏杰召开记者会此举侵害她的人权，更让她深陷社会制裁“被社会舆论埋葬”。

声明指控江宏杰利用媒体攻击特定人士，并称江宏杰的说词导致福原爱的人权遭到严重侵犯、受到社会舆论的肆意制裁。此外，江宏杰律师大渊爱子公开提及她的工作职务，包括担任世界桌球大联盟日本区总经理，及上市公司的社外董事等，认为对她造成“社会性死亡”，召开记者会一事更造成重大人权侵犯，最后喊话希望双方能恢复信任关系，“毕竟诚实公正的对话是建立在双方信赖基础上”。

根据日本《体育报知》报道，律师大渊爱子对此回应：“论点完全不相干，我认为看过这个声明的人们会理解我们为什么不得不开记者会。希望对方可以尽快遵守法院裁决的保全命令”，关于其他事项，她则指“如同记者会说的”。

此外，曾任东京地检特搜部副部长的若狭胜律师说，目前看来江宏杰较具优势，福原爱提出的侵犯人权主张相对薄弱，但也预料这场官司会变成持久战。