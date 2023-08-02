与异族同胞同台欢庆国庆 孙政展歌喉

本地新生代男艺人孙政首次登上新传媒国庆特备演唱会舞台，与巫族、印度族同胞同台演唱迪士尼电影《海洋奇缘》（Moana）主题曲《How Far I’ll Go》以及歌剧电影《大娱乐家》（The Greatest Showman）主题曲《A Million Dreams》。

值得一提的是，孙政在音乐方面很优秀，除了钢琴和小提琴，他也很擅长拉二胡，在当演员之前还是青年华乐团团员，具有二胡演奏级文凭。

巧的是，这次表演的曲目编曲融入了二胡以及其它民族乐器，令人不禁好奇孙政是否会在当晚的舞台上向大家展示自己的二胡水平？然而十分遗憾，孙政表示自己不会在演出上拉二胡，“但是我很开心编曲有用到二胡还有其它的民族乐器。”

排练目前正在进行中，孙政分享自己与Fadli Kamsani和Jaynesh Isuran的合作经历，他说：“能够在国庆日和他们同台很有意义，也让我觉得身为新加坡人很骄傲，很自豪！”

早前孙政与其他年轻演员一同前往海外上表演课，日前刚刚回到新加坡，谈及这次学习成果，孙政表示自己获益良多，并称希望能够把这次所学运用在接下来作品中，让自己的表演更上一层楼。

新传媒国庆特备演唱会将于来临星期六（8月5日）在滨海湾花园举行，公众可在当天晚上7时30分至9时前往现场观看演出。