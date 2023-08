李玟，想对你说......

巨星李玟7月5日逝世。她在娱乐圈的人缘佳,更是许多艺人的学习榜样。她突然的离开,让不少名人在网上用不同的方式写下思念。

初次见面



李玟与王力宏(左)及何洁。(互联网)

何洁:第一次见你的时候,你热情地给我大大的拥抱,跟我说我唱歌很好听,甚至还知道我的生日……这么善良可爱充满活力的人为什么......无法形容此刻的感受,真的不愿意相信......看着你给我签的卡带专辑,真的好难过,还以为以后会再见面的。愿你真的去到了更快乐的地方,愿你再也不用忍受病痛的折磨了。

王力宏:当CoCo和我初次相遇时,我们都是十八九岁的青少年,刚来到台湾不久,中文也说得不太溜。有一晚,我们跟L.A.Boyz一起去打保龄球,我至今仍记得她是派对的焦点,每个男生都迷恋她,但都以为她高不可攀。她有灿烂的笑容、感染力强烈的笑声以及超凡的个性。说白了,她具备了成为未来巨星的一切条件。

陶喆:出道之前就耳闻这位能歌能舞,具有强大舞台魅力的女歌手。她身上聚集了许多diva的特质和气场。她就是李玟 Coco Lee. 当时,刚认识她的时候,我还记得她很亲切地跟我说“You can also call me Ferren”。我那个时候还在想,小天后竟然好nice,平易近人。那就是我心中的Coco。

你的音乐



李玟与萧亚轩。(互联网)

李宇春:98年左右买过一盒叫《Sunny Day好心情》的卡带,封面、曲序、还有那些声音至今仍都在记忆深处……不敢相信,很难过。 ​​​

萧亚轩:我们损失了娱乐圈第一名的唱跳天后,她是我的启蒙老师,从我小时候她就是我的天后。我会永远记得她开心的样子,我很心痛······她永远在我心里面一辈子,她最后跟我说的一句话是Elva,come back,singing! 我到现在还是不敢相信,我的心很痛! !她是我永远的天后, 我舍不得她!

小桢:从以前把你的歌单从CD烧成MD…带去瑞士陪伴我这个小留学生⋯有多少个日子靠你的好心情度过。 今晚我在克罗埃西亚,要把你的歌单全部再听一遍。

吴慷仁:心情不好的时候…我会听李玟…有时候演戏哭不出来的时候我也会听李玟…心情好的时候我更会听李玟…浴室转很大声的那种…实在是难过的消息…让人无限惋惜…愿她在我们心中长存,她的歌声,她的动感,她的笑容,CoCo RIP。一位喜欢听着你唱歌的小粉丝。你在我心里永远会停留在1996年的样子,好喜欢…真的好喜欢,这些年谢谢你唱了那么多好听的歌。

你的阳光



李玟与杨丞琳(左)及邓紫棋。(互联网)

邓紫棋:我的天,我不敢相信,你总是带着甜美温暖的微笑,你总是充满勇气和魄力去面对一切风雨挑战,我无法想像你经历了多少,无法想像你笑容背后藏着多少的痛。

杨丞琳:总是热情正向地面对观众,总是用温暖鼓励对待后辈。

曾宝仪:每次遇见你总是带着笑容活力满满。在你还没去国外工作之前每次介绍你我总会说你是“International super star - Coco Lee”,你开心地接受并一步步朝向这个title迈进。去年感恩节我们联络的时候,你说你正经历一场战役,但你说你是“fighter”,是“female warrior”,要我不用太担心。辛苦了。希望你现在在平静里。也希望你的家人平安。

家家:她鼓励过我,在我还没有自己的作品前,说我唱歌很好听,很棒。我当时害羞不敢说那种迷妹的话⋯但是我真的很喜欢她,很有魅力笑容很甜的样子。

梁静茹:你在我心中像加州阳光那么灿烂,你说过的每一句鼓励学员的句子都是那么的充满力量,让学员和身为晚辈的我感受到被鼓励着,就像今天我看到的圆月,就是你给我的那种不顾一切,为自己的审美观而美丽的歌者。你的笑容,你的情怀,你的当下和你的话语,在我心中,一生都不会忘记。若有那么一天,我感觉很冷或感到失望,我一定会记得,你在我身边。那份真,会支撑着我,到最后。

最谦虚的天才

小S IG发文悼念李玟。(互联网)

李玟与小S(徐熙娣)同时代出道。小S曾在节目《康熙来了》回忆和李玟一起表演压力很大,称当时在参加《军中情人》的劳军演出时,小S所在的组合S.O.S.徐氏姐妹上台前,观众只是简单地欢呼鼓掌,但李玟上台前,所有观众齐喊:“Coco, Coco!” 李玟则谦虚地回应道:“你现在去就不一样啦!”

在悼念李玟的贴文中,小S写道:“以前我们一起上节目,有Coco我们就很害怕,因为她永远是最棒的、最阳光的!我觉得我这辈子都追不上她!可是她每次见到我都好温暖、给我很多信心!” 李玟对她来说,是“最谦虚的天才”。

唯一的“百分百”

得知李玟逝世的消息后,杜德伟非常细致地讲述了2015年李玟担当自己演唱会嘉宾的故事:“Coco在初步排练动作时,已经认真地唱着歌词,把每一次排练都看作正式在台上表演似的,不管舞蹈动作的力度,还是唱歌的声量,都百分百地全力以赴。她是我合作过的歌手艺人中,唯一一位在排练时也这样“百分百”的,更夸张的是即使重复了一遍又一遍,她还是锲而不舍的乐在其中!我记得当时我就和身边的dancers们交换着眼神,完全不敢松懈,Coco的认真和干劲深深感染着我们。”

其实,早在1996年台湾电视公司红极一时的综艺节目《玫瑰之夜》,李玟和杜德伟就同台演出过。节目上,当时年仅21岁的李玟和杜德伟一起演唱了英文歌曲“Dancing Queen”和“Sugar Sugar”。

李玟与杜德伟1996年在《玫瑰之夜》同台演出。(台视官方YouTube发布视频截图)

不久前,台视官方YouTube账号释出了这段珍贵的录影。因为是19年前的电视节目,画面比较模糊,但李玟高亢明亮的嗓音和富有感染力的笑容依然清晰地展现出来。虽然刚出道不久,李玟的表现却完全不输初代亚洲舞王,魅力辐射全场。

一定要拼命地唱

2001年,李玟所演唱的电影《卧虎藏龙》主题曲《月光爱人》获得第73届奥斯卡最佳电影歌曲奖提名,颁奖典礼上,将黄发染黑的李玟,身着红色旗袍,奉献了一场大气自信的演出。导演李安在得知李玟逝世的消息后,回忆道:“还记得她当年在奥斯卡颁奖典礼演出时说,作为首个在奥斯卡奖上唱歌的亚洲人,一定要拼命地唱。” 杨紫琼也悼念称:“我们失去了一位耀眼的明星,我深感悲痛。Coco是第一个在奥斯卡颁奖典礼上表演的中国人,她在《卧虎藏龙》中演唱的“A love before time”获得了最佳原创歌曲提名。我们会怀念你和你美妙的歌声。”

杨紫琼IG哀悼李玟。(截自李玟脸书)

今年3月初,得知杨紫琼获得奥斯卡奖后,刚刚经历脚部手术的李玟也不忘在自己的脸书账号上发布这张与杨紫琼的合照,祝贺她获奖:“那一年,我们在奥斯卡一起闯关。今年,我在重新学习走路,在加油。而你在奥斯卡持续发光,你给我勇气,给我力量。”

在最痛苦、最低谷的时候,李玟还是会衷心地祝福他人的成就,并从他们身上汲取力量。

【更多李玟追思会消息 - 点击“好好说再见”专页】