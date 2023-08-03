故事逻辑消失无迹　朱一龙演技派现形

《消失的她》（PG13）

娱乐性：★★★ 艺术性：★

剧情：

何非（朱一龙饰）的妻子李木子（文咏珊、黄子琪饰）在前往东南亚某小岛庆祝结婚周年纪念日的旅行中离奇消失。毫无线索的何菲苦寻无果，只好向金牌国际律师陈麦（倪妮）求助。随着调查的深入，更多隐藏的秘密浮出水面......

影评：

要讲一下《消》有多威水卖座，影片在中国开画七天就拿下12亿人民币（约2亿2300万新元）票房，放映24天成功创下超过33亿人民币（约6亿1400万新元）的亮眼佳绩。《消》7月27日在马来西亚开映，票房一样居高。

有说《消》剧本改编自1990年由阿勒克塞科里内夫（Aleksei Korenev）执导的俄罗斯（前苏联）电影《为单身汉设下的陷阱》（A Trap For Lonely Man），影片结合犯罪悬疑和情感探索，是当时经典的烧脑惊悚片。不过，《消》更为人所瞩目，是因为电影其实取材自2019年轰动中国的“王暖暖前夫骗保险推其坠崖”真人真事社会新闻。

2019年，来自江苏的孕妇王暖暖和老公俞晓东到泰国曼谷公园游玩，俞晓东因贪图王暖暖的家产，在34米高的悬崖上环抱老婆，在她耳边说了一句“你去死吧”，便亲手推身怀六甲的太太下山。王暖暖侥幸生还而涉嫌谋财害命的俞晓东也遭绳之以法得到惩处。试映会上，片商还邀请现实生活中的“李木子”—— 王暖暖前往观影，看完后她回想起自己险被奸夫所害，即情绪激动哭泣。

精准扣中时下社会议题

导演兼编剧陈思诚是“投机天才”，在选材方面有几下子，他精准扣住当代人关注的热点和痛点。尤其中国经济高速发展几十年，社会一切向钱看的氛围下，人与人之间的不信任达到了顶点，人际关系当中骗财骗色层出不穷，婚姻本质裂出大缝，如何选择另一半？你知道枕边人多少？你能相信对方多少？你看清自己多少？成了很多人面对人际关系以至婚姻时的难题。

倪妮在片中展现酷帅特质，个人表现有亮点。（剧照由嘉华提供）

真实永远比戏剧更充满戏剧性。真实人性也往往超越任何可以发挥的暗黑角色。人，比自己想象的可以更坏透多倍。以上种种戏剧性的报道，电影情节和真实骇闻虚实相接，吸引了观众争相一窥究竟。不难理解，《消》为何会让一向对阐述现实、反映社会实像的中国观众趋之若鹜，好奇入场了。

朱一龙一人撑起一部电影

影片从老公追查老婆踪迹的过程，让男主角逐渐陷入了一个充满欺骗、阴谋和危险的陷阱之中。观众理应被带入一个扑朔迷离的世界，与主人公一同解开谜团，揭示层层真相。讲述迷中迷案中案的悬疑惊悚剧种，除了故事剧本需要严谨架构，交织不漏外，演员的演绎就是取胜关键。

《消失的她》故事结构推理有漏洞，朱一龙成功撑住一部戏。（剧照由嘉华提供）

文咏珊扮演的假李木子，表演过火外露流于二维样板；杜江的警探虽然够man但点到为止，着墨不多；黄子琪饰真李木子，一样气若游丝，虚虚弱弱；倪妮以酷吸睛，她的角色可圈可点，是男主人翁之外比较可以分庭抗礼的表演。

男主角朱一龙是片中最重要的注脚船锚，好几个镜头都让人瞥到年轻梁朝伟的眉角。想成为伟仔那样多层次的深度演员，朱一龙这样继续演下去，指日可待。朱一龙在《消》中的角色很复杂，从前半段干干净净斯斯文文到最后的张牙舞爪几近疯狂，从开始的压抑收敛到后面撕破脸的歇斯底里，人物刻画丝丝剥茧有层次和力度，朱一龙正式向观众宣告自己已从白嫩鲜肉男偶行列跃升实力派演员。很好有他。还好有他。

男主角朱一龙演技大爆发，不少镜头让人看到当年梁朝伟的影子。（剧照由嘉华提供）

《消》故事讲述的是一个精心布局的阴谋陷阱，导演试图在悬疑框架上，加入人物视角切换、设计全套、局中局、戏中戏、迷中迷，是真实到虚假又大逆转的情节跌宕，但讽刺的是，导演陈思诚野心超越驾驭能力。他像是借鉴前面两部成功卖座之作《误杀》和《唐人街探案》后，尝到受欢迎被追捧的甜头，误以为已经抓准掌控了悬疑片的定海神针，怎料却栽了跟斗。

其实《误》和《唐》当年是输掉口碑赢得票房，陈思诚是哪来的自信，觉得可以挑战《消》这样更复杂曲折的悬疑题材？

《消》是一部打着“悬疑”和“反转”旗帜的“有情节惊悚片”，但电影除了强套上梵高癫狂的迷幻色调，配上故作玄虚的音乐、前推后置的镜头，基本上故事逻辑漏洞百出，破案推理流程也显得生硬，让人不解，结局反转更是牵强得接近戏谑和有辱智商。

你问我，这部片子值不值得去看？我只能说它不难看。

你问我它好不好看？你就不妨去看看，自行判断。

（华语对白，附中英字幕）