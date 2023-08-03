Dream：梦想代表队（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★

播放平台：Netflix

故事：总是先动手再动脑的专业足球员尹宏大（朴叙俊饰）当教练，带领着一支由无家可归的社会边缘人组成的足球队参加年度“露宿者足球世界杯”（Homeless World Cup）。电视台纪录片导演李晓敏（IU李知恩饰）在旁记录这段逆转人生之旅。

朴叙俊（左）扮演足球员兼露宿者球队的教练，IU诠释鬼马的纪录片导演。（Netflix提供）

短评：韩片《梦想代表队》看似具备所有“会成功”的元素：热血励志的故事、温馨搞笑的情节、人气演员朴叙俊和IU搭档、实力派演员金锺受和高昌锡等担任配角，还有韩国卖座片《鸡不可失》的李炳宪（跟演员李炳宪的中文译名相同的导演）当编剧和导演。本应万无一失，但看戏时却觉得搔不到痒处，拍得不够紧凑，故事脉络缺乏惊喜。

并非完全不可取，只因有所期待，所以有点失望。

“露宿者球员”人物各有不错的故事，比如李玹雨的前锋角色，他儿时被迫与家人服毒轻生，最后成为唯一的生还者。小人物的故事吸睛，但或因人物太多、篇幅有限，所以予人“讲了又不讲完”的感觉。

露宿者足球世界杯真实存在。它是一个从2003年起举办的国际赛事，宗旨是借由足球运动，作为露宿者和社会交流的桥梁，从而唤起社会对全球穷困和露宿者的关心和关注。此片的故事改编自2010年韩国队首次参加这项比赛的故事。（韩语对白，附中英字幕）

静水城

Stillwater（NC16）



娱乐性★★★☆／艺术性★☆

播放平台：Netflix

故事：美国石油工人比尔（Matt Damon，麦特戴蒙饰）到法国马赛探望因谋杀入狱的女儿艾莉森（Abigail Breslin，阿比盖尔·布雷斯林饰）。比尔得知案件有新线索后，留在马赛试图为女儿洗脱罪名，过程中获得当地一对单亲母女的帮助。

麦特戴蒙在《静水城》饰演救女心切但求助无门的单亲爸爸。（互联网）

短评：电影由凭《惊爆焦点》（Spotlight）夺得奥斯卡最佳电影及最佳原创剧本的导演汤姆麦卡锡（Thomas McCarthy）参与编剧兼执导，2021年在康城影展首映获得观众起立鼓掌五分钟。本来不想看这部140分钟的长片，看完却觉得它不疾不徐的叙事颇写实，让人略感受到女儿被关在牢房里度日如年的无奈，以及父亲救女心切的无助。

麦特戴蒙与亲生女儿因共同的家庭背景和经历导致关系别扭，叫人感慨。他与马赛单亲妈妈的九岁女儿形成的“现成父女”因语言不通，相处一样别扭，却温馨可爱。除了父女情，电影也通过对照来探索其他脉络，包括自由与束缚，爱是否无私等。结尾真相大白，是耐心看片的回报，但结局留下人生岂能尽如人意的遗憾，诚如主人翁的感叹“Life is brutal（人生是残酷的）”。（英语对白，附中英字幕）