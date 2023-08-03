《燃冬》以中国水墨画入镜 陈哲艺留白拍出美感

继2013年的《爸妈不在家》和2019年的《热带雨》后，新加坡导演陈哲艺最新华语长片《燃冬》9月7日将于本地公映。《燃》入选2023年第76届康城影展的“一种关注”（Un Certain Regard）单元，在电影节全球首映时，获得观众起立掌声长达七分钟。日本大师导演是枝裕和也是座上嘉宾，给予这部影片正面肯定。

《燃冬》由刘昊然、周冬雨和屈楚萧主演。（嘉华院线提供）

另外，《燃》也被国际知名的电影网站IndieWire选为2023年康城影展的最佳14部电影之一，让陈哲艺始料不及。

《燃》讲述了中国迷惘失落青年一代之间的三角恋故事，故事发生在朝鲜族人聚居的中国北方延吉市，正值隆冬季节。电影由《七月与安生》的周冬雨、《唐人街探案》系列的刘昊然和《流浪地球》的屈楚萧等年轻中国演员主演。

目前人在香港的陈哲艺，接受《联合早报》访问时透露，《燃冬》与之前的《爸妈不在家》及《热带雨》无论在风格、节奏和题材上都截然不同，因此他自己也不确定观众对新作的反应，很期待并想知道，熟悉他作品的观众，看完《燃》之后的观后感。

长白山取景，处处是灵感

影片在大雪皑皑的延吉取镜，陈哲艺说，他这次到该地长白山走一趟，走到哪里便就地取材，处处都是灵感。

“看到长白山的时候，真的觉得眼前就是一副中国山水水墨画，电影里就不少这样的情节处理，和摄影师一起，把这些中国山水画册里的画，转化成真实情景。”陈哲艺透露，其实在《热》片中已经埋下对中国山水、书法的偏爱，虽然他笑说自己没有绘画天分，但却希望透过自己擅长的电影手法，将中国水墨画的精髓一一呈现。

《燃冬》在长白山附近拍摄，陈哲艺以中国水墨画手法取镜。（网络截图）

陈哲艺说：“我很在意电影的‘留白’，《燃冬》里就有不少留白画面，这也是中国画、书法甚至诗歌最高超的表现手法，而电影其实也是留白的艺术。很多关键的东西，不是那些在台面上出现的，而是没有拍出来、没被抓出来的。这些‘暗流’就是留白的巧妙，也最让人玩味。”

导演陈哲艺（右）和女主角周冬雨讨论拍摄细节。（嘉华院线提供）

《燃冬》预告片 3日中午于嘉华院线和早报娱乐IG同时首播

陈哲艺透露，《燃》在本地上映时，他将返新与观众见面，为影片宣传。《燃冬》的预告片在8月3日（星期四）中午12时，于嘉华院线和早报娱乐的IG同时首播！